新聞幕後／不只盼共機共艦不擾台 蔣萬安也當面向龔正提小紅書

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
互贈禮物 雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安（左）贈送「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流密不可分、如捷運穩定前行；上海市長龔正（右）則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，寄意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石。圖／台北市政府提供
互贈禮物 雙城論壇昨天登場，台北市長蔣萬安（左）贈送「雙城共榮・北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流密不可分、如捷運穩定前行；上海市長龔正（右）則回贈「玉蘭綻放・堅如磐石」藝術瓷瓶，寄意兩市人民情誼潔如玉蘭、堅如磐石。圖／台北市政府提供

史上最「閃」又最波折一次雙城論壇落幕，蔣萬安以「台灣海峽」串起1949年兩岸悲歡離合，又提及「民國8年的五四運動」，凸顯「民國與民主」，會後也立即開記者會，直球回應兩岸媒體，甚至向上海市長龔正反映「小紅書」議題，對照賴清德總統關起大門，高下立判。

蔣萬安這趟雙城之路並不平順，先有陸委會的封阻，從9月延至12月後，日期敲定2天1夜行程，北市發生1219無差別攻擊事件，蔣萬安為了安定民心，坐鎮北市，將這次雙城論壇，壓縮成4小時「飛人」行程。

殊不知出發前1晚，台灣發生芮氏規模7.0地震，台北市最大震度四級，讓市府核心幕僚心頭一震，「別再橫生枝節」幸好北市無重大災情。

每次雙城論壇，綠營的劇本，就是抨擊不敢公開喊出「中華民國」矮化台灣主權，但蔣萬安昨提「五四運動」，發生民國8年的歷史，在大陸的土地上，巧妙地突顯了「中華民國」的存在與歷史，更直球強調「我們談民主，談科學，談市政，談治理」等施政想法，既談「民國又談民主」的理念，以最大空間傳遞給對岸。

綠營另一道伎倆是抨擊蔣萬安不敢面正視共機共艦擾台的軍事威脅，但蔣萬安去年雙城就直言「少一點船艦、飛機的喧囂呼嘯」，蔣萬安昨也表達期盼與呼籲，台灣海峽不再波濤與呼嘯，其實「波濤」就是共艦、「呼嘯」就是共機的隱喻，不只化解綠營每年為雙城的政治攻擊，也期盼兩岸能理性面對台海和平的未來。

因內政部以涉詐騙為由封殺「小紅書」，許多綠營議員也要蔣萬安當面反映對岸，據悉，蔣萬安在昨中午與龔正工作餐會中，將議員對「小紅書」防詐的各項訴求，當面轉知龔正，龔正回應，說明小紅書現今產業狀況；蔣萬安的不卑不亢，被指「不敢觸碰爭議話題」的指控，已是不攻自破。

前年蔣萬安首次來上海，體驗上海市夜經濟，掀起「萬安旋風」，歷經3年的執政歷練，這次雙城也讓對岸看出穩健成長的一面；「萬安模式」將成為兩岸冰凍之際，另一種對話方式。

蔣萬安 龔正 雙城論壇

相關新聞

共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 明日展開圍台實彈射擊

解放軍東部戰區29日上午宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組...

共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 國軍出動反艦飛彈車因應

2025只剩倒數三天，中共解放軍東部戰區今天上午宣布共軍將展開「正義使命-2025」演習」，東部戰區隨後再公告，明天起將...

共軍今圍台軍演 還預告明日五大區域實彈射擊、具體經緯度曝光

共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊…

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

共軍圍台軍演做給美日看？路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

新聞幕後／不只盼共機共艦不擾台 蔣萬安也當面向龔正提小紅書

史上最「閃」又最波折一次雙城論壇落幕，蔣萬安以「台灣海峽」串起1949年兩岸悲歡離合，又提及「民國8年的五四運動」，凸顯...

