快訊

入冬最強冷空氣要來了 周五到周日下探7度以下

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍今圍台軍演 還預告明日五大區域實彈射擊、具體經緯度曝光

聯合報／ 大陸中心／即時報導
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。取自東部戰區公眾號
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。取自東部戰區公眾號

共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。

新華社發自南京報導指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。具體為：

北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。

北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。

北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。

北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。

北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。

共軍稱，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

共軍今日稍早已宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

並稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

共軍 演習 實彈 軍演

延伸閱讀

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

共軍大反腐後 習近平晉升2上將、均是空軍出身

胡錫進：一旦戰爭爆發 共軍「可不會像俄軍那麼面」

共軍反腐出新招 官網罕見公開「徵集違規採購問題」

相關新聞

共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 明日展開圍台實彈射擊

解放軍東部戰區29日上午宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組...

共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 國軍出動反艦飛彈車因應

2025只剩倒數三天，中共解放軍東部戰區今天上午宣布共軍將展開「正義使命-2025」演習」，東部戰區隨後再公告，明天起將...

共軍今圍台軍演 還預告明日五大區域實彈射擊、具體經緯度曝光

共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊…

為何此時對台軍演？陸專家：針對美台勾連的有力反制

共軍今晨突宣布對台軍演，29日開始，由解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

共軍圍台軍演做給美日看？路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。