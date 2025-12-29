共軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 重點演練要港要域封控

解放軍東部戰區29日上午宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統壹的正當必要行動。