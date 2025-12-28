雙城論壇北市府與台商座談會 上海台商提投資與交流需求

2025年雙城論壇期間，台北市政府28日下午與上海台商舉行座談會。由於1219事件將行程減為半天，蔣萬安僅出席28日上午的主論壇，當日下午的台商座談會最終僅由副市長林奕華帶隊出席。有與會台商透露，在兩岸互動氣氛緊繃、行程受限的情況下，雙城論壇的台商座談會讓台商有機會就投資、交流與市政合作提出具體問題。

上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍接受台媒聯訪時表示，兩岸關係雖然緊張，但正因如此，台商更應發揮橋樑作用，促進兩岸城市在科技、醫療衛生等領域的交流。張簡珍指，雙城論壇加深兩地互動，讓兩岸台商、青年及企業能夠更多元化接觸、增進理解，強調「對話而非對抗」的重要性。

針對座談會實際情形，一位與會的台商表示，座談會雖然時間緊湊，但安排仍相當務實，能與市府官員直接互動並獲得即時回應。他指出，會議初期由副市長及協會總會長致詞，隨後安排台商與官員的互動環節，雖然原本安排七位發言，但最後因時間限制縮減為三位，仍提供實質交流機會。

上述台商強調，兩岸之間的核心議題仍是投資與實務合作。他提到，許多台商關心如何在上海投資、或將資金回流台灣，但實務上常牽涉簽證、行政審核及中央相關部門的配合。由於部分事項涉及中央權限，座談會雖無法全面解決，但市府相關局處提供即時回應，能將問題帶回，作為後續設計政策的參考。他認為，如此安排能讓台商提出困難或需求後獲回應，即便部分問題需帶回中央處理，也能讓流程更清楚。

此外，他指，座談會也涵蓋文化、文創及體育交流等面向，例如在大型賽事與文創活動中，座談會討論如何透過專門平台安排交流名額或志願者連線，增進兩岸青年參與機會，促進實質互動。他說，這種交流模式直接、明快、有實質成效，與單純形式性活動相比，更能帶來長期合作與了解。