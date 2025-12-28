蔣萬安盼台海不再「呼嘯波濤」引關注 陸學者解讀：以務實角度看兩岸

台北市長蔣萬安28日當日來回台北、上海出席雙城論壇主論壇並致辭。針對蔣萬安在致辭中的兩岸論述，以及此次論壇在緊張的大環境下仍能順利舉行的意義，上海涉台學者包承柯表示，蔣萬安以務實態度看待兩岸現狀，也讓外界看到在不利背景下，城市交流仍有其存在空間。

包承柯受訪指出，蔣萬安在演講中談及兩岸關係時，從自身「當天來回」上海的經歷出發，形容行程雖緊湊，卻親眼看到兩岸之間「和平而繁忙」的景象，反映其對兩岸關係的基本看法。他認為，蔣萬安未採取情緒化或對立語言，而是以務實角度談論兩岸現實。

包承柯進一步指出，蔣萬安在談話中回顧中國近代史與兩岸關係的歷史背景，從「五四運動」談到「德先生、賽先生」，並連結兩岸共同追求現代化的歷史脈絡。他表示，從歷史進程來看，兩「岸中國人擁有共同語言，也存在相似的發展思考邏輯」，這在蔣萬安今天的講話中表現得相當清楚。

對於蔣萬安提到希望台海之間不要再出現「呼嘯」與「波濤」式對立，引發外界解讀其意有所指，包承柯認為，兩岸當前的核心問題，並非軍機繞台等具體事件，而是台獨分裂勢力長期推動分裂主張，這才是破壞兩岸關係的關鍵因素。他指出，相關軍事行為屬於對台獨分裂行徑的反應性作為，若能制止相關挑釁，兩岸和平與發展空間將更為寬廣。

就蔣萬安未進一步觸及政治定位或「深水區」議題，包承柯表示，城市論壇本就在在特定框架下運作，在「九二共識、一個中國」框架下運作，重點在務實處理兩岸事務性問題。兩岸城市交流涉及大量市政與管理層面的實務，需要透過交流累積共識與經驗，此次論壇讓台灣市政官員在上海進行有意義的參訪與了解，本身即具實際價值。

對蔣萬安此次未如前兩任台北市長，在第二次赴上海參加雙城論壇期間與國台辦主任會面，包承柯指出，當前兩岸互動大環境本就緊張，在此情況下，政治性論壇並不容易舉行。他表示，能在年末、且外部環境不利下順利舉辦2025年雙城論壇已屬不易，蔣萬安能在最後階段赴上海停留約六小時出席主論壇，更顯得來不易。

包承柯認為，在此情勢下，若仍以過往標準檢視是否會面或會見層級等政治指標，反而會增加不必要壓力。他直言，蔣萬安目前承受的壓力已相當大，務實讓城市交流回歸城市層面，較符合現階段實際情況。