快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

聽新聞
0:00 / 0:00

赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。圖取自長安街知事
港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。圖取自長安街知事

港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。

目前中聯辦官網上，祁斌仍為副主任。

綜合香港01、星島日報報導，祁斌在最近一兩天向一些友人發信息，透露自己調職，除了感謝他們對他在港期間工作的支持與幫助，亦歡迎他們赴京時聯繫。祁斌本周一仍以中聯辦副主任身份，出席港深創科園河套香港園區開園儀式。有消息指，會有另一名新人到中聯辦擔任副主任，接手管理原由祁斌負責的金融工作。

大陸國務院在去年11月13日任命祁斌為中聯辦副主任，當時在中聯辦主要官員名單中，列為第五位副主任。祁斌原為中投公司副總經理兼副首席投資官，是中聯辦歷來首位出身金融系統的領導層。當時本地政圈認為，其任命有助鞏固或提升香港國際金融中心地位。

祁斌赴港任職後曾對本港金融系統改革提出一系列具體建議，包括倡議發布《香港資本市場白皮書》及舉辦「香港全球產業合作峰會」。後因國際政經形勢變化而押後，峰會迄今未有新時間表。

彭博曾在5月報導，祁斌針對公司治理等議題提出建言，他較為堅定自信、公開直言的風格，讓一些當地官員頗有微詞。即使是認同祁斌想法的人也擔心，他們正在失去對香港最重要行業的權威。彭博稱，自去年11月上任以來，祁斌定期與金融界人士會面，並就首次公開募股和公司治理等問題向監管機構提交建議，儘管香港官員不必直接向中聯辦彙報。

祁斌於 1968年11月出生，經濟學博士，曾任中國證監會創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任，中國投資有限責任公司副總經理等。

主任 香港 北京

延伸閱讀

香港財長示警 明年仍要高度警惕「黑天鵝」、「灰犀牛」

香港街頭驚見工人「牽手跳華爾茲」？ 真相曝光網笑：好浪漫

拳擊／ 江奕宏暌違7年重返擂台 羅于婷帶飛天小女警擊敗香港好手

99萬人次聖誕節出入境香港 酒店、金店暢旺但這行業卻沉默了

相關新聞

赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。

上海市長雙城喊「兩岸一家親」 陸委會：那就不要機艦擾台

台北上海雙城論壇歷經波折，今日終於登場，台北市長蔣萬安致詞強調接觸與對話，表示願台海不再呼嘯與波濤，而是繁榮與和平；上海...

蔣萬安赴上海提「民國」、「五四運動」 還談台北隨機攻擊事件

今年雙城論壇登場，北市長蔣萬安第二度赴上海親自出席主論壇，除觸及兩岸盼繁榮與和平，藍營人士觀察，今年蔣致詞還有兩大亮點，...

突發事件考驗雙城論壇 學者：兩市官員快速調整展默契

台北市長蔣萬安28日赴上海出席2025雙城論壇主論壇，但行程受「1219事件」影響，而主論壇前一日深夜，宜蘭外海又發生規...

731部隊添罪證 月產10公斤攜鼠疫菌跳蚤 用中國人實驗

位於中國黑龍江哈爾濱的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，近日公布一份題為「731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則筆供」的史...

中懲對台軍售美企 被制裁者曬「金維尼」獎座稱殊榮

美國在當地時間17日宣布對台軍售案，引發中國制裁美國十名個人和20家國防企業作為反制。美國國務院發言人26日對此說，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。