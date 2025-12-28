赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。

目前中聯辦官網上，祁斌仍為副主任。

綜合香港01、星島日報報導，祁斌在最近一兩天向一些友人發信息，透露自己調職，除了感謝他們對他在港期間工作的支持與幫助，亦歡迎他們赴京時聯繫。祁斌本周一仍以中聯辦副主任身份，出席港深創科園河套香港園區開園儀式。有消息指，會有另一名新人到中聯辦擔任副主任，接手管理原由祁斌負責的金融工作。

大陸國務院在去年11月13日任命祁斌為中聯辦副主任，當時在中聯辦主要官員名單中，列為第五位副主任。祁斌原為中投公司副總經理兼副首席投資官，是中聯辦歷來首位出身金融系統的領導層。當時本地政圈認為，其任命有助鞏固或提升香港國際金融中心地位。

祁斌赴港任職後曾對本港金融系統改革提出一系列具體建議，包括倡議發布《香港資本市場白皮書》及舉辦「香港全球產業合作峰會」。後因國際政經形勢變化而押後，峰會迄今未有新時間表。

彭博曾在5月報導，祁斌針對公司治理等議題提出建言，他較為堅定自信、公開直言的風格，讓一些當地官員頗有微詞。即使是認同祁斌想法的人也擔心，他們正在失去對香港最重要行業的權威。彭博稱，自去年11月上任以來，祁斌定期與金融界人士會面，並就首次公開募股和公司治理等問題向監管機構提交建議，儘管香港官員不必直接向中聯辦彙報。

祁斌於 1968年11月出生，經濟學博士，曾任中國證監會創新業務部主任、研究中心主任、北京證券期貨研究院執行院長，中國證監會國際合作部（港澳台事務辦公室）主任，中國投資有限責任公司副總經理等。