上海市長雙城喊「兩岸一家親」 陸委會：那就不要機艦擾台

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
上海市長龔正28日在雙城論壇致詞時，歡迎台灣同胞多到大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會冷回表示，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。（本報系資料照片）
台北上海雙城論壇歷經波折，今日終於登場，台北市長蔣萬安致詞強調接觸與對話，表示願台海不再呼嘯與波濤，而是繁榮與和平；上海市長龔正則歡迎台灣同胞多到大陸，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。對此，陸委會則冷回表示，「既然要說一家親，就不要機艦擾台，不要文攻武嚇」。

蔣萬安今天在雙城論壇致詞時重申「雙城好，兩岸好」，表示希望台海不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，並指相信「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝突」好。他還提到「民國」、五四運動與「民主」。

同場，龔正致詞表示，「兩岸同胞血脈相連」、命運與共，常來常往、走近走親是共同願望，表示上海將以最大的誠意歡迎台灣同胞來走走看看，了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。會前，他與蔣萬安會面時則說，「要和平、要發展、要合作、要交流」是兩岸民眾共同的願望。

針對雙城論壇台北、上海兩市市長在論壇致詞以及會前會面的談話，陸委會28日下午透過書面回應表示，「既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。」

陸委會回應內容簡短，僅針對龔正提及「兩岸一家親」提出反駁，並未針對蔣萬安致詞的相關發言，包括期許兩岸和平與繁榮給予回應。

上海 蔣萬安 龔正

