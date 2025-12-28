突發事件考驗雙城論壇 學者：兩市官員快速調整展默契

台北市長蔣萬安28日赴上海出席2025雙城論壇主論壇，但行程受「1219事件」影響，而主論壇前一日深夜，宜蘭外海又發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚動全台。隨團到上海的對外關係協會秘書長、政大教授黃奎博指出，這些突發事件使雙城論壇安排一再變動，上海與台北官員必須在有限時間內迅速調整，亦凸顯兩市官員長期互動所形成的默契與相互體諒。

黃奎博表示，台北發生「1219隨機攻擊事件」後，上海市政府台辦官員應已有蔣萬安訪滬有變的心理準備，後來確實從兩天縮短成半天。但沒想到又發生「1227」深夜全台地震，台北市的震度達四級，所以他聽說兩市官員在上海下榻的旅館緊急碰面，在未能掌握台北情況的限制之下，又為剩下不到10小時的雙城論壇的可能變動做不同備案，可謂「計畫趕不上變化」。

不過，黃奎博指出，蔣萬安最後還是抵達上海參加主論壇，這前後的過程可謂既顧及台北市政治理，又不致衝擊到雙城論壇的傳統，也展現出兩市官員長期互動所產生的工作默契與相互體諒。

另，有上海涉台學者認為，論壇前，上海欲赴台北的官員訪團均受陸委會限制，上海市台辦主任金梅無法率團參加台北燈會，上海市台辦副主任李驍東也無法在年底帶團確認論壇細節，並續推去年前的動物園交流協議。但今年2月湖北省台辦主任程良勝就獲台同意率舞龍團訪問苗栗。兩相對比，不得不懷疑這是因為民進黨政府嚴防蔣萬安，意圖將兩岸城市的和平交流置於民進黨的黨政私利之後。