雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。今年論壇會場，也展示新研發機器人，除了具有介紹、對話功能外，還有全身鏡形式的身體分析器，訪團也與機器人進行互動。

雙城論壇本周末登場，由於19日北市發生隨機殺人案，市長蔣萬安延至今天出發僅參加主論壇，晚上隨即返國，今年雙城主題為「科技改變生活」，在會場中上海方更展示研發機器人等多項新型科技設備。

議員曾獻瑩也發出參訪影片分享，大陸具身智能知名企業智元機器人團隊的人型機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動，還有全身電子鏡，更能依照個人體態，給出相對應分析，必提出適當運動方案，也讓蔣萬安、林奕華兩人在內訪團看得相當驚艷。