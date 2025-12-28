快訊

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動，論壇會場也有AI互動體驗去，由人形機器人開場介紹。圖／曾獻瑩辦公室提供
台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動，論壇會場也有AI互動體驗去，由人形機器人開場介紹。圖／曾獻瑩辦公室提供

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。今年論壇會場，也展示新研發機器人，除了具有介紹、對話功能外，還有全身鏡形式的身體分析器，訪團也與機器人進行互動。

雙城論壇本周末登場，由於19日北市發生隨機殺人案，市長蔣萬安延至今天出發僅參加主論壇，晚上隨即返國，今年雙城主題為「科技改變生活」，在會場中上海方更展示研發機器人等多項新型科技設備。

議員曾獻瑩也發出參訪影片分享，大陸具身智能知名企業智元機器人團隊的人型機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動，還有全身電子鏡，更能依照個人體態，給出相對應分析，必提出適當運動方案，也讓蔣萬安、林奕華兩人在內訪團看得相當驚艷。

蔣萬安 雙城論壇 機器人

相關新聞

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開...

上海龔正：雙城論壇將為兩岸和平發展作出新貢獻

上海市長龔正28日在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交...

雙城論壇 龔正稱蔣萬安是「上海人民的老朋友」

2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」登場，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市...

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時...

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。今年論壇會場，也展示新研發機器人，除了具有介紹、對話功能外...

俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

俄羅斯外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣...

