聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市長龔正28日在雙城論壇主論壇致詞時表示，雙城論壇將為兩岸和平發展與融合發展作出新的貢獻。記者謝守真／攝影
上海市長龔正28日在雙城論壇主論壇致詞時表示，雙城論壇將為兩岸和平發展與融合發展作出新的貢獻。記者謝守真／攝影

上海市長龔正28日在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政及交通等領域展開務實合作，持續深化兩市民眾往來與情誼。他表示，論壇將進一步促進兩市合作、優勢互補、共享共贏，也將為兩岸和平發展與融合發展作出新的貢獻。

龔正表示，很高興與新老朋友相聚浦江之畔，共同出席2025年上海台北城市論壇，他代表上海市人民政府，向蔣萬安及出席嘉賓表示熱烈歡迎，向論壇舉辦表示祝賀，也向長期關心支持上海發展的台灣同胞與朋友致謝。

龔正指，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，見證雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來，兩市累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政與交通等領域展開務實合作，並在城市治理與民生保障方面持續推出惠民舉措，為市民提供更多生活便利與發展機遇。

他表示，今年滬台交流合作再添新成果，包括首次組團參加2025世界人工智慧大會，以及舉辦海峽兩岸青年會、雙城盃圍棋賽等活動，受到兩市市民關注與參與，持續譜寫雙城交流故事。

龔正說，今年論壇以「科技改變生活」為主題，承載兩座城市對共同發展的追求與兩岸民眾對美好生活的期盼。上海正深化建設國際科技創新中心，打造具全球競爭力的人工智慧技術與產業高地；台北則擁有豐富創新資源，正加快建設全球領先的AI智慧城市。

龔正稱，科技改變生活、引領未來，期盼兩市加強優勢互補與經驗互鑑，提升城市數位能力，賦能高品質發展；科技向善、惠澤民生，是雙方共同認識與責任。論壇期間，將聚焦軌道交通、科技醫療、健康樂齡等議題，分享人工智慧在城市治理的經驗，並簽署交流合作備忘錄。

他指，期待透過論壇深入交流，推動兩市政府在科技賦能、城市治理、公共安全與社會民生等方面實現共享共贏，為兩市繁榮發展注入新動力，並為兩岸民眾帶來實實在在的獲得感、幸福感與安全感。

龔正強調，「兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是共同願望」。上海將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情，並以最優環境與服務，為台胞台企創造發展機遇，為台灣青年提供更廣闊舞台。

龔正最後表示，新時代既是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞共同發展的時代，只要合中共濟、共同奮鬥，就一定能共創中華民族偉大復興的美好未來，並祝雙城論壇圓滿成功。

28日雙城論壇主論壇台灣方面出席者包括台北市長蔣萬安、副市長林奕華、市議會議長戴錫欽、市政府秘書長李泰鑫、市政府副局長於振華、勞動局局長王秋冬，以及市議會代表、市府相關局處長、工商界與青年代表等；上海方面出席者除龔正外，還有市政府秘書長馬春雷、市政府副秘書長夏科家、副秘書長朱明，以及市台辦主任金梅等人。

上海 龔正 雙城論壇 蔣萬安

相關新聞

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開...

上海龔正：雙城論壇將為兩岸和平發展作出新貢獻

上海市長龔正28日在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交...

雙城論壇 龔正稱蔣萬安是「上海人民的老朋友」

2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」登場，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市...

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時...

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。今年論壇會場，也展示新研發機器人，除了具有介紹、對話功能外...

俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

俄羅斯外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣...

