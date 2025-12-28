上海龔正：雙城論壇將為兩岸和平發展作出新貢獻

上海市長龔正28日在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政及交通等領域展開務實合作，持續深化兩市民眾往來與情誼。他表示，論壇將進一步促進兩市合作、優勢互補、共享共贏，也將為兩岸和平發展與融合發展作出新的貢獻。

龔正表示，很高興與新老朋友相聚浦江之畔，共同出席2025年上海台北城市論壇，他代表上海市人民政府，向蔣萬安及出席嘉賓表示熱烈歡迎，向論壇舉辦表示祝賀，也向長期關心支持上海發展的台灣同胞與朋友致謝。

龔正指，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，見證雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼。15年來，兩市累計簽署47項交流合作備忘錄，在科技、教育、文化、衛生、市政與交通等領域展開務實合作，並在城市治理與民生保障方面持續推出惠民舉措，為市民提供更多生活便利與發展機遇。

他表示，今年滬台交流合作再添新成果，包括首次組團參加2025世界人工智慧大會，以及舉辦海峽兩岸青年會、雙城盃圍棋賽等活動，受到兩市市民關注與參與，持續譜寫雙城交流故事。

龔正說，今年論壇以「科技改變生活」為主題，承載兩座城市對共同發展的追求與兩岸民眾對美好生活的期盼。上海正深化建設國際科技創新中心，打造具全球競爭力的人工智慧技術與產業高地；台北則擁有豐富創新資源，正加快建設全球領先的AI智慧城市。

龔正稱，科技改變生活、引領未來，期盼兩市加強優勢互補與經驗互鑑，提升城市數位能力，賦能高品質發展；科技向善、惠澤民生，是雙方共同認識與責任。論壇期間，將聚焦軌道交通、科技醫療、健康樂齡等議題，分享人工智慧在城市治理的經驗，並簽署交流合作備忘錄。

他指，期待透過論壇深入交流，推動兩市政府在科技賦能、城市治理、公共安全與社會民生等方面實現共享共贏，為兩市繁榮發展注入新動力，並為兩岸民眾帶來實實在在的獲得感、幸福感與安全感。

龔正強調，「兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親是共同願望」。上海將以最大誠意歡迎台灣同胞多來走走看看，了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情，並以最優環境與服務，為台胞台企創造發展機遇，為台灣青年提供更廣闊舞台。

龔正最後表示，新時代既是中華民族大發展、大作為的時代，也是兩岸同胞共同發展的時代，只要合中共濟、共同奮鬥，就一定能共創中華民族偉大復興的美好未來，並祝雙城論壇圓滿成功。

28日雙城論壇主論壇台灣方面出席者包括台北市長蔣萬安、副市長林奕華、市議會議長戴錫欽、市政府秘書長李泰鑫、市政府副局長於振華、勞動局局長王秋冬，以及市議會代表、市府相關局處長、工商界與青年代表等；上海方面出席者除龔正外，還有市政府秘書長馬春雷、市政府副秘書長夏科家、副秘書長朱明，以及市台辦主任金梅等人。