雙城論壇 龔正稱蔣萬安是「上海人民的老朋友」
2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」登場，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市代表團，他表示，兩岸要和平、要發展、要合作、要交流，是兩岸共同心願。他期待透過本屆雙城論壇，推動上海與台北兩市合作走深走實，為兩岸和平發展與融合發展累積更多實質成果。
龔正在會見時表示，十分高興時隔兩年多再次在上海與蔣萬安會面，並代表上海市人民政府，對蔣萬安及台北市代表團各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎。龔正並介紹上海方面出席會見的成員，包括上海市政府常務副市長吳偉、市政府秘書長馬成雷、市政府副秘書長夏科家、市政府副秘書長朱明，以及市台辦主任金梅等人。
龔正表示，蔣萬安是上海人民的老朋友，前年曾親自率團赴上海參加雙城論壇，為推進兩市務實合作作出積極努力。他還提到，去年蔣萬安市長與台北市政府同仁，對上海市代表團赴台北參加雙城論壇，給予熱情周到的接待，對此再次表示感謝。
龔正指出，此次蔣萬安市長在行程安排十分緊張的情況下，仍專程率團來參加雙城論壇，上海方面也深切感受到蔣萬安市長對推進兩市務實合作、增進兩市民眾福祉所作出的積極努力與貢獻。
龔正表示，兩岸同胞血脈相連，要和平、要發展、要合作、要交流，是兩岸同胞的共同心願。他相信，這次雙城論壇將進一步促進上海與台北兩市合作，推動合作走深走實，實現優勢互補、合作共贏，進一步增進兩市民眾往來，深化情誼，也將為兩岸和平發展、融合發展作出新的貢獻。
隨後，蔣萬安當面向龔正表示，再次見到大家，真的覺得很親切。 剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟我搭高鐵去高雄看朋友差不多。這讓他很有感觸：其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。
