快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

聯合報／ 記者楊正海／上海即時報導
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。記者楊正海／攝影

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。針對兩岸關係，其中蔣萬安希望台灣海峽不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

針蔣雙城與兩岸關係，蔣萬安說，來上海的途中，飛越台灣海峽。不禁想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流。相信，大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？ 

他說，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，依然為了雙城論壇而堅持努力。因為，他始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝動」好。 

「雙城好，兩岸好」蔣萬安說，他再次來到了上海，聖誕過後，心裡有著很特別的感受。上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」

他說，台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。「雙城論壇」也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。 

針對「科技—以人為本」蔣萬安還提到「五四運動」德先生與賽先生，從這個時代來看，賽先生，就是科技與AI；從文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

談到城市治理與AI，蔣萬安特別分享「1999」「生生喝鮮奶」他說，舉這2例子，無非是要表達，不管德先生也好，賽先生也罷，最終都是要「以人為本」，這個「人」，不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。

蔣萬安說，講民主，講科學，講市政，講治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

蔣萬安也提到台北「1219」隨機攻擊事件的啟示，警醒城市的確存在風險。但是，案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，這讓他非常感動。

蔣萬安說，今天又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上，仍然會有漁船捕魚，仍然會有商船行駛，他也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。

蔣萬安表示，他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安在雙城論壇發表「AI時代，以人為本」開幕致詞。記者楊正海／攝影

蔣萬安 上海 台灣海峽 雙城論壇

延伸閱讀

新聞幕後／雙城論壇林奕華主打前半場 超強背景展現副手軟實力

影／雙城論壇遞投名狀？ 蔣萬安：單純市政交流

赴上海參與雙城主論壇遭批遞投名狀 蔣萬安嗆：這說法誰都不會接受

宜蘭強震北台超有感！蔣萬安今出訪雙城論壇 曝北市39件災情狀況

相關新聞

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開...

上海龔正：雙城論壇將為兩岸和平發展作出新貢獻

上海市長龔正28日在雙城主論壇致詞時表示，兩岸命運與共，雙城論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，15年來累計簽署47項交...

雙城論壇 龔正稱蔣萬安是「上海人民的老朋友」

2025年台北上海雙城論壇主論壇28日在上海「世界會客廳」登場，在主論壇開始前，上海市長龔正先會見台北市長蔣萬安及台北市...

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時...

雙城論壇登場！蔣萬安今赴上海 與人型機器人互動

台北市長蔣萬安28日上午搭機抵達上海，參加雙城論壇主論壇活動。今年論壇會場，也展示新研發機器人，除了具有介紹、對話功能外...

俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

俄羅斯外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。