雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時互贈主禮。蔣萬安先贈龔正「雙城共榮．北捷紀念錫盤」，龔正則以《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶回贈。

龔正此次回贈蔣萬安的《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶，上海方面介紹，玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石。同時，磐石堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，瓷瓶如同一座文化橋梁與情感紐帶，聯結上海與台北兩市攜手共進、砥礪前行。

上海方面表示，在這個充滿溫情與友誼的美好時刻，上海精心挑選了一件獨具匠心、含有上海市花白玉蘭的藝術品《玉蘭綻放・堅如磐石》贈予台北。

據介紹，該作品繪於上海申密出品的釉上彩瓷瓶，尺寸約為28公分乘19公分，為上海書畫院畫師、上海市收藏鑑賞家協會理事尉潤松先生所創作的藝術瓷瓶。

上海方面表示，此一藝術瓷瓶以赭紅、棕褐暈染出嶙峋的磐石，象徵穩固與永恆；右側則以白色、淡青的玉蘭花瓣點綴紅金花蕊，枝幹以墨綠、深藍勾勒，呈現春風中綻放的柔美。兩者在瓶身形成「剛柔並濟、動靜相生」的構圖，留白充裕，體現中國寫意的「計白當黑」美學。

上海方面指出，該作品亦彰顯上海申窯在傳承古法與創新工藝之間的成果，作品以高嶺土為胎，運用攝氏1,300度以上的高溫窯變，使釉色層次豐盈、光澤通透，兼容官窯的嚴謹與藝術家的個性筆觸，具收藏價值與審美價值。

台北市政府則表示，蔣萬安此次致贈龔正的主禮為「雙城共榮・北捷紀念錫盤」。北市府指出，紀念盤選用純錫打造，象徵雙城交流穩定延續，盤面鏤刻台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，並刻有「2025雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，作為本屆論壇舉行的紀錄。