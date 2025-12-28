快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇並與上海市長龔正會面。記者謝守真／攝影
2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇並與上海市長龔正會面。記者謝守真／攝影

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時互贈主禮。蔣萬安先贈龔正「雙城共榮．北捷紀念錫盤」，龔正則以《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶回贈。

龔正此次回贈蔣萬安的《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶，上海方面介紹，玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石。同時，磐石堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，瓷瓶如同一座文化橋梁與情感紐帶，聯結上海與台北兩市攜手共進、砥礪前行。

上海方面表示，在這個充滿溫情與友誼的美好時刻，上海精心挑選了一件獨具匠心、含有上海市花白玉蘭的藝術品《玉蘭綻放・堅如磐石》贈予台北。

據介紹，該作品繪於上海申密出品的釉上彩瓷瓶，尺寸約為28公分乘19公分，為上海書畫院畫師、上海市收藏鑑賞家協會理事尉潤松先生所創作的藝術瓷瓶。

上海方面表示，此一藝術瓷瓶以赭紅、棕褐暈染出嶙峋的磐石，象徵穩固與永恆；右側則以白色、淡青的玉蘭花瓣點綴紅金花蕊，枝幹以墨綠、深藍勾勒，呈現春風中綻放的柔美。兩者在瓶身形成「剛柔並濟、動靜相生」的構圖，留白充裕，體現中國寫意的「計白當黑」美學。

上海方面指出，該作品亦彰顯上海申窯在傳承古法與創新工藝之間的成果，作品以高嶺土為胎，運用攝氏1,300度以上的高溫窯變，使釉色層次豐盈、光澤通透，兼容官窯的嚴謹與藝術家的個性筆觸，具收藏價值與審美價值。

台北市政府則表示，蔣萬安此次致贈龔正的主禮為「雙城共榮・北捷紀念錫盤」。北市府指出，紀念盤選用純錫打造，象徵雙城交流穩定延續，盤面鏤刻台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，並刻有「2025雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，作為本屆論壇舉行的紀錄。

本屆台北上海雙城論壇持續以城市治理與民生議題為交流重點，本屆論壇在上海舉行，雙方依既有安排完成市長會面與禮品交換。

上海市長龔正在雙城論壇開幕式上回贈台北市長蔣萬安的《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶。圖／台北市政府提供
上海市長龔正在雙城論壇開幕式上回贈台北市長蔣萬安的《玉蘭綻放・堅如磐石》藝術瓷瓶。圖／台北市政府提供

上海 龔正 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

雙城論壇開幕 蔣萬安：只要有心願意交流「兩岸的距離一定不遠」

新聞幕後／雙城論壇林奕華主打前半場 超強背景展現副手軟實力

影／雙城論壇遞投名狀？ 蔣萬安：單純市政交流

赴上海參與雙城主論壇遭批遞投名狀 蔣萬安嗆：這說法誰都不會接受

相關新聞

雙城論壇演說 蔣萬安盼繁榮與和平：台海不再是呼嘯與波濤

雙城論壇開幕，台北市長蔣萬安以台北市長身分第二次到上海上午先與上海市長龔正見面，隨後在主論壇發表「AI時代，以人為本」開...

突破重重難關！蔣萬安抵上海與龔正會面 雙城論壇終於開幕了

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市長蔣萬安抵達上海，參加雙城論壇主論壇，在上海世界會客廳登場。上海市政府在蔣萬安抵達時，由...

雙城論壇 上海市長龔正贈蔣萬安《玉蘭綻放・堅如磐石》瓷瓶

2025年台北上海雙城論壇今（28）日在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇，並與上海市長龔正會面。雙方依慣例於市長會面時...

雙城論壇開幕 蔣萬安贈上海市長龔正主禮「雙城共榮」曝光

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市長蔣萬安抵達上海，參加雙城論壇主論壇。雙方會面時，蔣萬安市長贈上海龔正市長主禮「雙城共榮...

俄外長重申台灣屬於中國一部分 強調立場未曾改變

俄羅斯外長拉夫羅夫28日重申，俄羅斯反對任何形式的「台獨」分裂行徑，台灣是中國不可分割的一部分。拉夫羅夫說，俄羅斯在台灣...

新聞幕後／雙城論壇林奕華主打前半場 超強背景展現副手軟實力

雙城論壇登場，台北市長蔣萬安「快閃半天」今天才在主論壇露面，副市長林奕華昨天抵達上海，雙城論壇上半場由她主打，扛起參訪行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。