突破重重難關！蔣萬安抵上海與龔正會面 雙城論壇終於開幕了
台北上海雙城論壇正式啟動，台北市長蔣萬安抵達上海，參加雙城論壇主論壇，在上海世界會客廳登場。上海市政府在蔣萬安抵達時，由常務副市長吳偉、上海市政府副秘書長朱民、上海市台辦副主任李驍東接機。
論壇前，蔣萬安會見上海市長龔正、常務副市長吳偉、秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、副秘書長朱民、市台辦主任金梅，與其他參與論壇的局處首長。
台北市長蔣萬安因12月19日北車、中山商圈發生無差別攻擊事件，決定縮短雙城論壇行程，原訂27、28日出訪上海，改為只出席28日上海雙城論壇的主論壇。
2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流參訪。預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。
據了解，在賴清德總統主政下兩岸氣氛更嚴峻，蔣的致詞內容仍期盼兩岸應更多對話，透過接觸、對話、了解、互動，強調「台灣海峽不要呼嘯波濤，要繁榮和平」。
雙方市長會見的場地，戒備森嚴，媒體進入須過安檢門，論壇主題為「科技改變生活」可見到迎賓機器人向來賓致意。
