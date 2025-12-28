港中大3學生會周內相繼停運 告別信：員生共治已死

香港中文大學3間書院學生會由於校方不承認其地位、未完成法律註冊程序，在過去一周相繼停運。目前中大合共9間書院中，至今已有4間學生會宣布停運。其中新亞書院學生會的告別信表示「員生共治已經死得徹底」。

綜合港媒明報、香港01報導，中大逸夫書院學生會21日宣布，因校方不再承認學生會地位而停運；中大伍宜孫書院學生會也於23日宣布，因院方不再承認其代表性，因此暫停運作，直至完成其法律註冊程序。

本月初曾討論「2025年學生會停止運作條例草案」的新亞書院學生會，也在27日宣布28日起正式停運。

新亞學生會在社交平台發表的告別信指，近來數年「政治風雲幻變」，「新亞學生會的旗幟無法再於街上高舉」，屬於學生會的空間愈來愈少，處境變得尷尬，「執著於為不公發聲或被視為故步自封，甚或是忽略一眾新亞同學的實際需要」。

文中還指出，環境越發使人窒息，不得不向「壓倒性的權力」妥協。他們曾用盡緊絀的人手推動社團註冊程序，仍獲告知校方勒令停運，並形容「員生共治已經死得徹底」。

據報導，中大回覆重申，維持2022年3月1日已發表聲明的立場，只有依法註冊的學生組織方可運作。該聲明指出，中大不會承認個別人士或團體「聲稱」為中大學生會或其成員，除非對方已按「公司條例」或「社團條例」成功為中大學生會辦理獨立註冊。

若連同新亞書院，目前中大合共9間書院中，已有4間學生會宣布停運。9間書院學生會中只有2間已按「公司條例」或「社團條例」註冊為社團，並載於警方社團名單。