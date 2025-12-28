快訊

新聞幕後／雙城論壇林奕華主打前半場 超強背景展現副手軟實力

聯合報／ 記者楊正海／上海即時報導
台北市副市長林奕華參訪上海梅奔中心。圖／北市府提供
台北市副市長林奕華參訪上海梅奔中心。圖／北市府提供

雙城論壇登場，台北市長蔣萬安「快閃半天」今天才在主論壇露面，副市長林奕華昨天抵達上海，雙城論壇上半場由她主打，扛起參訪行程。其實林奕華早年曾在陸委會港澳處服務，前總統李登輝提「兩國論」時，衝擊兩岸關係，她跟隨救國團前主任李鍾桂穿梭兩岸，面對大陸官員極大壓力，處理兩岸事務，絕非生手。

林奕華在政壇深受李鍾桂賞識，李鍾桂熟稔兩岸青年與交流，李登輝提兩國論時，引發大陸不滿，全面凍結兩岸官方對話，兩岸學生交流活動受到衝擊，林奕華當時以非官方身分，穿梭兩岸，這也是為何她在處理雙城論壇兩岸城市交流事務時，熟悉相關政程序。

林奕華曾任多屆台北市議員及立法委員，本身具備了溝通協調能力與政治敏感度，蔣萬安從立委轉戰台北市長，她擔任蔣萬安競選總部總幹事，獲邀擔任台北市副市長，在面對上海市的官員，如何維持蔣萬安對等尊嚴善意互惠原則，分寸拿捏，較一般人精準。

林奕華的城市治理經驗，曾先後擔任過台北市與新北市的教育局長，尤其這次雙城論壇中非常重要的三個分論壇主題軌道交通、健康樂齡、科技醫療，林奕華的行政經驗和政治歷練，都不離她的老本行。昨天代市長職，參訪上海醫院、梅奔中心演唱會經濟的精準提問，展現副手的軟實力，替這次縮短為2天一夜的雙城論壇，加分不少。

另外，雙城論壇期間，兩岸政治議題不斷，從陸委會將公務員赴陸從報備變許可制，當前兩岸問題敏感時刻，林奕華也分擔「主帥」蔣萬安的角色任務，林奕華在雙城論壇的表現，充分發揮戰略角色。

蔣萬安因台北市1219案無差別攻擊事件，「快閃」雙城論壇，林奕華昨晚和前年來的蔣萬安一樣，也走訪濱江徐滙，當下年青人最夯的上海風情。談起肩這次肩負雙城論壇前半場任務，勾地林奕華過去兩岸事務的經驗，她忍不住說「世界真是奇妙」 。

林奕華 雙城論壇 蔣萬安 上海

