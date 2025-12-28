泰柬停火 中方或扮演關鍵斡旋角色

柬埔寨和泰國在邊界總委員會（GBC）特別會議上簽署停火聯合聲明，大陸外交部方面表示，中方將以自己的方式為柬泰鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平發揮建設性作用。中泰柬三方將在雲南舉行三方會談。

據大陸外交部訊息，大陸外交部發言人27日預告，大陸外長王毅將於12月28日至29日在雲南同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外交部長西哈薩舉行會晤，三國軍方代表也將參加。

發言人指出，中方歡迎柬泰簽署停火聯合聲明，這表明對話協商是解決複雜爭端的現實有效途徑，中國、東協以及國際社會也為此做出了共同努力。中方願為柬泰雙方開展更全面、具體溝通繼續提供平台、創造條件。

泰國與柬埔寨兩國長年持續圍繞邊界劃分衝突，兩國在7月於邊境地區發生激烈交火，但近日在美國、馬來西亞參與斡旋下達成了停火協議，且在10月就從前線撤出重武器、共同開始掃雷行動達成了共識；不過兩國在11月又中斷停火，並在12月7日將衝突升級，為期約三周的衝突造成了雙方至少101人死亡、50萬民眾流離失所。

27日雙方再就立即停火達成共識，兩國國防部長27日共同簽署了停火協議，據報中方這次發揮關鍵斡旋作用。

王毅18日曾分別與泰、柬外長通話，王毅在通話中稱，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。並稱大陸外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。