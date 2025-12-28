快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

共軍2上將1中將遭官宣落馬 被罷免人大代表職務

中央社／ 台北27日電

中國全國人大常委會今天公告，數名共軍高階將領被罷免全國人大代表資格，其中，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將是首度被證實涉嫌嚴重違紀違法落馬。

新華社報導，中國全國人大常委會今天公告，又有8人被罷免全國人大代表，他們的代表資格被終止，其中數人是高階將領。

公告顯示，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免前中央軍委副主席何衛東上將（10月被開除軍籍）的全國人大代表職務；中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免前中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍上將（10月被開除軍籍）的全國人大代表職務。

在此之前，中國國防部10月17日宣布，何衛東、何宏軍等9名將領涉嫌嚴重職務犯罪，「數額特別巨大」，給予開除黨籍處分。中央軍委也已給予開除軍籍處分。

據報導，中國全國人大常委會會議今天批准任命中央軍委副主席張升民為解放軍選舉委員會副主任。張升民10月28日接替何衛東的軍委副主席空缺。

公告顯示，中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將也被罷免全國人大代表職務，他們消失在公開場合許久後，首度被官方證實落馬。

中央軍委 全國人大 罷免

延伸閱讀

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

反腐力度大！共軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

共軍大反腐後 習近平晉升2上將、均是空軍出身

傳綠高層與蔡宗珍溝通大罷免踢鐵板 黃國昌：司法關說參與者應下台

相關新聞

雙城論壇今開幕 蔣萬安將傳達兩岸要和平

雙城論壇今開幕，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，...

陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定...

陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部...

批1644史觀 陸官媒：威脅國家認同

最近大陸掀起「一六四四史觀」的爭論，官媒近日特別強調，這一缺乏歷史依據的錯誤史觀，對國家認同構成潛在威脅。另外有智囊撰文...

雙城交流！上海市長龔正宴請台北團 期待北市府再來上海

雙城論壇明天開幕，台北市副市長林奕華率領的120人主團今抵台，晚間由上海市府做東，宴請台北市府團，晚宴氣氛熱絡，上海市長...

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

雙城論壇主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。