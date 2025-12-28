快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴，不僅有助城市治理經驗交流，也能在一定程度上兩岸緊張情勢有正面效果。

包承柯受訪表示，雙城論壇歷經多任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，始終得以延續，關鍵在於其並非一次性活動，而是具備固定性、制度化、機制化運作機制的城市交流平台。他認為，上海與台北在城市發展上面臨相似課題，包括高齡化、城市快速發展及高科技應用等，透過市政治理經驗分享，有助雙方相互借鏡，提升城市管理能力。

包承柯也坦言，當前兩岸關係處於高度對立狀態，兩岸在政治層面的互動受限，特別是台灣民進黨當局的阻撓，這些肯定會為兩岸城市交流設定多種障礙、會有許多麻煩，但基於兩市都非常想推動雙邊的交流都盡力排除許多困難，包括上海市台辦主任金梅也不斷地在與各層面溝通，花費許多力氣。

包承柯表示，上海與台北兩座城市與民間交流仍是兩岸多層次交流中不可或缺的一環。他指出，若能持續推動城市交流，雖無法徹底改變兩岸局勢，但有助於化解部分緊張與對立，累積基本互信。

被問及蔣萬安此次行程從原先的兩天一夜，大幅壓縮改成僅出席今天的主論壇。包承柯認為，蔣萬安處理此事非常務實，面對發生的問題，或許心理壓力很大，可以理解蔣的安排。蔣在台北市政事務繁忙、外在環境各方壓力下，仍選擇現身主論壇，已具象徵意義，非常不易。上海方面對行程壓縮都「沒有埋怨」，務實看待。

雙城論壇 上海 蔣萬安 民進黨

延伸閱讀

台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

蔣萬安今沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

相關新聞

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

大陸全國人大常委會27日發布公告，披露包含中共前軍委副主席何衛東在內的多位將領遭到罷免全國人大代表資格。

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

雙城論壇主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當...

雙城主論壇前瞻…從AI PC到算力 上海發力產業鏈成形

人工智慧（AI）產業近年在全球快速發展，上海張江近年持續推進人工智慧相關產業布局，從早期積體電路、生物醫藥，到近年人工智...

陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定...

雙城論壇今開幕 蔣萬安將傳達兩岸要和平

雙城論壇今開幕，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，...

陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。