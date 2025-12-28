陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴，不僅有助城市治理經驗交流，也能在一定程度上兩岸緊張情勢有正面效果。

包承柯受訪表示，雙城論壇歷經多任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，始終得以延續，關鍵在於其並非一次性活動，而是具備固定性、制度化、機制化運作機制的城市交流平台。他認為，上海與台北在城市發展上面臨相似課題，包括高齡化、城市快速發展及高科技應用等，透過市政治理經驗分享，有助雙方相互借鏡，提升城市管理能力。

包承柯也坦言，當前兩岸關係處於高度對立狀態，兩岸在政治層面的互動受限，特別是台灣民進黨當局的阻撓，這些肯定會為兩岸城市交流設定多種障礙、會有許多麻煩，但基於兩市都非常想推動雙邊的交流都盡力排除許多困難，包括上海市台辦主任金梅也不斷地在與各層面溝通，花費許多力氣。

包承柯表示，上海與台北兩座城市與民間交流仍是兩岸多層次交流中不可或缺的一環。他指出，若能持續推動城市交流，雖無法徹底改變兩岸局勢，但有助於化解部分緊張與對立，累積基本互信。

被問及蔣萬安此次行程從原先的兩天一夜，大幅壓縮改成僅出席今天的主論壇。包承柯認為，蔣萬安處理此事非常務實，面對發生的問題，或許心理壓力很大，可以理解蔣的安排。蔣在台北市政事務繁忙、外在環境各方壓力下，仍選擇現身主論壇，已具象徵意義，非常不易。上海方面對行程壓縮都「沒有埋怨」，務實看待。