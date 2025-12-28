雙城論壇今開幕 蔣萬安將傳達兩岸要和平

雙城論壇今開幕，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，北市府還可以再來上海。市長蔣萬安今天才會出席論壇，據了解，蔣的致詞內容仍期盼兩岸應更多對話，透過接觸、對話、了解、互動，強調「台灣海峽不要呼嘯波濤，要繁榮和平」。

蔣萬安昨未隨團赴上海，因北市隨機殺人事件，昨到案發的南西商圈關心「安心關懷小站」運作，並寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起度過。」心願小卡，預計今早搭機赴上海。

台北市長蔣萬安今天赴上海出席雙城論壇，昨天他到南西商圈視察「安心關懷小站」，並寫下心願小卡。圖／北市府提供

據指出，因賴總統主政下的兩岸氣氛更嚴峻，民進黨一步步緊縮政兩岸對話空間，蔣萬安希望兩岸唯一的官方交流管道不只不能斷，還向對岸傳達，兩岸人民要的是和平福祉和繁榮。尤其根據各種民調顯示，有相當高比率民眾希望維持和平穩定兩岸關係，不希望兩岸衝突戰爭，更何況雙城論壇進入十六年，仍須要透過更多的對話，確保兩岸和平。

另外，今年論壇主題是「科技改變生活」，蔣萬安也會提到台北正在打造科技廊帶，從南港軟體園區、內科、北士科，串起北市未來發展的重點。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當天將安排一段科技展示橋段，台北市長蔣萬安與長龔正，將與人形機器人進行簡單互動，成為本屆論壇一大亮點。

林奕華昨先代表蔣萬安，率北市府主團參加市政參訪行程，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東和上海市府副秘書長朱民等人接機，金梅和李驍東雖被陸委會封殺來台，但昨看見市政團到訪仍不減熱情。林奕華等人昨參訪梅賽德斯奔馳文化中心了解「演唱會經濟」，也參訪上海復旦大學附屬中山醫院，了解智慧醫療與臨床應用創新。

媒體問到，針對國民黨主席鄭麗文要到中國大陸訪問，林奕華說，雙城論壇就聚焦「雙城好、兩岸好」。至於未來公務員赴陸要報准，是否影響雙城？林奕華說，雙城論壇已經第十六年了，一定是長長久久每年舉辦。