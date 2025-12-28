雙城論壇 蔣萬安今出席

經濟日報／ 記者楊正海、特派記者謝守真／上海報導

「2025台北上海雙城論壇」今（28）日開幕，台北市副市長林奕華昨（27）日率百人團抵上海，市長蔣萬安今才會出席主論壇，據了解，在賴清德總統主政下兩岸氣氛更嚴峻，蔣的致詞內容仍期盼兩岸應更多對話，透過接觸、對話、了解、互動，強調「台灣海峽不要呼嘯波濤，要繁榮和平」。

蔣萬安昨未隨團赴上海，因北市隨機殺人事件，昨到案發的南西商圈關心「安心關懷小站」運作；蔣萬安今一早搭機，主論壇前就會與上海市長龔正會面，主論壇結束後，也會與龔正簡單餐會，再到各分論壇致意，即返回台北市。

蔣萬安今天致詞的兩岸論述是由北市府「智囊團」與他共同討論下定調，據指出，因目前民進黨一步步緊縮短兩岸對話空間，希望兩岸唯一的官方交流管道不只不能斷，向對岸傳達，兩岸人民要的是和平福祉以及繁榮。

除了兩岸交流的論述，雙城論壇主題是「科技改變生活」，蔣萬安也會提到科技，台北市正在打造台北市的科技廊帶，從南港軟體園區、內科，然後一直到北士科，串接起北市現在既有，還有未來發展的重點。

知情人士指，當天相關安排中，大陸具身智能知名企業智元機器人團隊的人型機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動。

副市長林奕華昨天先率北市府主團參加市政參訪行程，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東和上海市府副秘書長朱民等人接機，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心了解「演唱會經濟」，也參訪上海復旦大學附屬中山醫院，了解智慧醫療與臨床應用的創新。

上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴，不僅有助城市治理經驗交流，也能在一定程度上對兩岸緊張情勢有正面效果。

北市府 上海 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

蔣萬安今沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU

相關新聞

雙城論壇今開幕 蔣萬安將傳達兩岸要和平

雙城論壇今開幕，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，...

陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部...

批1644史觀 陸官媒：威脅國家認同

最近大陸掀起「一六四四史觀」的爭論，官媒近日特別強調，這一缺乏歷史依據的錯誤史觀，對國家認同構成潛在威脅。另外有智囊撰文...

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

大陸全國人大常委會27日發布公告，披露包含中共前軍委副主席何衛東在內的多位將領遭到罷免全國人大代表資格。

雙城論壇 蔣萬安今出席

「2025台北上海雙城論壇」今（28）日開幕，台北市副市長林奕華昨（27）日率百人團抵上海，市長蔣萬安今才會出席主論壇，...

陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。