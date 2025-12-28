雙城論壇 蔣萬安今出席

「2025台北上海雙城論壇」今（28）日開幕，台北市副市長林奕華昨（27）日率百人團抵上海，市長蔣萬安今才會出席主論壇，據了解，在賴清德總統主政下兩岸氣氛更嚴峻，蔣的致詞內容仍期盼兩岸應更多對話，透過接觸、對話、了解、互動，強調「台灣海峽不要呼嘯波濤，要繁榮和平」。

蔣萬安昨未隨團赴上海，因北市隨機殺人事件，昨到案發的南西商圈關心「安心關懷小站」運作；蔣萬安今一早搭機，主論壇前就會與上海市長龔正會面，主論壇結束後，也會與龔正簡單餐會，再到各分論壇致意，即返回台北市。

蔣萬安今天致詞的兩岸論述是由北市府「智囊團」與他共同討論下定調，據指出，因目前民進黨一步步緊縮短兩岸對話空間，希望兩岸唯一的官方交流管道不只不能斷，向對岸傳達，兩岸人民要的是和平福祉以及繁榮。

除了兩岸交流的論述，雙城論壇主題是「科技改變生活」，蔣萬安也會提到科技，台北市正在打造台北市的科技廊帶，從南港軟體園區、內科，然後一直到北士科，串接起北市現在既有，還有未來發展的重點。

知情人士指，當天相關安排中，大陸具身智能知名企業智元機器人團隊的人型機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動。

副市長林奕華昨天先率北市府主團參加市政參訪行程，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東和上海市府副秘書長朱民等人接機，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心了解「演唱會經濟」，也參訪上海復旦大學附屬中山醫院，了解智慧醫療與臨床應用的創新。

上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴，不僅有助城市治理經驗交流，也能在一定程度上對兩岸緊張情勢有正面效果。