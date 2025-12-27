雙城交流！上海市長龔正宴請台北團 期待北市府再來上海

雙城論壇明天開幕，台北市副市長林奕華率領的120人主團今抵台，晚間由上海市府做東，宴請台北市府團，晚宴氣氛熱絡，上海市長龔正表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，台北市政府還可以再來上海。

林奕華等人中午抵達上海，一下飛機就搭上海市首條可達一百六十公里時速的「市域機場線」，並參訪梅賽德斯賓士文化中心、中山醫院，晚間與上海市府晚宴，隨後體驗上海夜經濟，在濱江徐匯水岸漫步，參訪徐匯濱江西岸「夢中心」。

林奕華說，今天第一天行程非常的豐富，雖然很緊湊，大家都覺得收穫很多，也要謝謝龔正市長，今天親自出來擔任主人，也讓大家都能夠賓主盡歡。今天市政考察，也跟龔正市長意見交換，包括演唱會經濟等議題。

林奕華也透露，明天主論壇會有一個新的亮點，雙城論壇16年下來，累計非常多交流，除了小貓熊、黑腳企鵝的交換，之前2個動物園就有簽過相關瀕危動物互相保育交流，明天在主論壇會在過去的基礎上，有些兩市合作。

餐與晚宴的民眾黨議員林珍羽表示，晚宴氣氛熱絡，上海市長龔正也說，他們期待明年(到台北)，期待再下一年，台北市政府還可以再來上海。

另外，參加歡迎宴的不只是上海市長和市政府的代表，甚至還有人大跟政協人員都有派代表來參加，另外還有很多台商代表。

林奕華也解釋，為何這次行程這麼倉促、時間為何壓縮到這麼短，特別說到1219北市發生無差別攻擊案件，但現場上海市府代表也都表達可以理解。