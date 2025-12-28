快訊

批1644史觀 陸官媒：威脅國家認同

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
「一六四四史觀」最近在大陸引發爭議。圖為多位清帝生活起居辦公的北京故宮養心殿，封關修繕十年後於本月廿六日重新開放。（中新社）
最近大陸掀起「一六四四史觀」的爭論，官媒近日特別強調，這一缺乏歷史依據的錯誤史觀，對國家認同構成潛在威脅。另外有智囊撰文指出，「要旗幟鮮明地對各種歪曲抹黑中國邊疆歷史的謬論敢於亮劍、敢於交鋒」。

「一六四四」指的是公元一六四四年，李自成的大順軍攻陷北京，明崇禎帝自縊，最後明朝滅亡、清軍入關建立清政權。

中國社科院旗下中國社會科學報廿六日在頭版頭條刊文指出，「一六四四史觀」以片面解讀明清易代為切入點，拋出「華夏文明中斷」、「清朝是外來殖民政權」等謬論，將近代中國落後全盤歸咎於清朝統治，甚至借「紅樓夢」等經典文學作品附會其錯誤主張。這一缺乏歷史依據的錯誤史觀，不僅混淆公眾認知，更對民族團結、國家認同構成潛在性威脅。

南開大學史學教授崔志海認為，「一六四四史觀」背後暗藏著破壞民族團結、威脅國家統一的現實風險，已成為境內外分裂勢力的思想工具。他形容其「危險性不容忽視」。中國社會科學院古代史研究所研究員魚宏亮指出，西方新殖民主義思潮常以民族、邊疆問題為突破口干涉他國內政，「一六四四史觀」的傳播與這種文化侵略手段相呼應，因此批駁錯誤史觀不僅是學術問題，更是維護國家文化安全與領土完整的重要舉措。

此前，中共浙江省委宣傳部在微信發文指出，「一六四四史觀」呼應了境外某些解構中國歷史連續性的敘事，為試圖否定中國統一多民族國家歷史合法性的論述提供口實。文章強調要「警惕被一六四四史觀帶亂節奏」。

