陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部分，提到「增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感」等內容。另外法案也強調反對外力干涉，以及「增強國家觀念」等相關規範。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第十九次會議廿七日表決議案，決定將「民族團結進步促進法草案」連同另兩部法案（「生態環境法典草案」、「國家發展規劃法草案」）提請明年召開的大陸十四屆全國人大四次會議審議。

上述法案並未經常委會通過，而是提交到大陸全國人代會審議，凸顯法案「分量重」。

官方公告，「民族團結進步促進法草案」全文六十二條，主旨為「鑄牢中華民族共同體意識」。涉台部分，第廿一條提到「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

此外，第十條規定，「中華人民共和國公民有維護國家統一和全國各民族團結的義務」、「民族團結進步事業不受外部勢力的干涉，堅決反對一切以民族、宗教、人權等名義對中華人民共和國進行滲透破壞、汙衊抹黑、遏制打壓的行為」。草案還規定任何組織和個人不得以民族身分干涉婚姻自由、未成年人的父母不得向小孩灌輸不利於民族團結進步的觀念等。若違反該法規定，大陸人民檢察院可發出檢察建議或者提起公益訴訟。

大陸推動兩岸連結、促進統一，近年推出多項涉台法案，最近一次是大陸全國人大常委會於十月廿四日通過「關於設立台灣光復紀念日的決定」，十月廿五日訂為台灣光復紀念日。決定指出，台灣光復是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環。

二○二三年十月全國人大常委會通過「愛國主義教育法」，提到「國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對台獨分裂行徑，維護中華民族的根本利益」。

更早之前二○一五年的「國家安全法」則在第十一條提及「中國的主權和領土完整不容侵犯和分割。維護國家主權、統一和領土完整，是包括港澳同胞和台灣同胞在內的全中國人民的共同義務」。