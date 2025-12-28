快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部分，提到「增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感」等內容。另外法案也強調反對外力干涉，以及「增強國家觀念」等相關規範。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第十九次會議廿七日表決議案，決定將「民族團結進步促進法草案」連同另兩部法案（「生態環境法典草案」、「國家發展規劃法草案」）提請明年召開的大陸十四屆全國人大四次會議審議。

上述法案並未經常委會通過，而是提交到大陸全國人代會審議，凸顯法案「分量重」。

官方公告，「民族團結進步促進法草案」全文六十二條，主旨為「鑄牢中華民族共同體意識」。涉台部分，第廿一條提到「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

此外，第十條規定，「中華人民共和國公民有維護國家統一和全國各民族團結的義務」、「民族團結進步事業不受外部勢力的干涉，堅決反對一切以民族、宗教、人權等名義對中華人民共和國進行滲透破壞、汙衊抹黑、遏制打壓的行為」。草案還規定任何組織和個人不得以民族身分干涉婚姻自由、未成年人的父母不得向小孩灌輸不利於民族團結進步的觀念等。若違反該法規定，大陸人民檢察院可發出檢察建議或者提起公益訴訟。

大陸推動兩岸連結、促進統一，近年推出多項涉台法案，最近一次是大陸全國人大常委會於十月廿四日通過「關於設立台灣光復紀念日的決定」，十月廿五日訂為台灣光復紀念日。決定指出，台灣光復是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環。

二○二三年十月全國人大常委會通過「愛國主義教育法」，提到「國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對台獨分裂行徑，維護中華民族的根本利益」。

更早之前二○一五年的「國家安全法」則在第十一條提及「中國的主權和領土完整不容侵犯和分割。維護國家主權、統一和領土完整，是包括港澳同胞和台灣同胞在內的全中國人民的共同義務」。

兩岸政策 涉台 法案

延伸閱讀

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

全球最大！大陸首個百萬千瓦級海上光電項目全容量併網

中共十四屆全國人大四次會議 明年3月5日在北京召開

公布停砍年金法案政院、考院不執行 李來希：總統「令」是個屁！

相關新聞

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

大陸全國人大常委會27日發布公告，披露包含中共前軍委副主席何衛東在內的多位將領遭到罷免全國人大代表資格。

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

雙城論壇主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當...

雙城主論壇前瞻…從AI PC到算力 上海發力產業鏈成形

人工智慧（AI）產業近年在全球快速發展，上海張江近年持續推進人工智慧相關產業布局，從早期積體電路、生物醫藥，到近年人工智...

陸學者：雙城論壇助緩解兩岸對立

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇主論壇今天登場。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦十五年，已是制度化、機制化、固定...

雙城論壇今開幕 蔣萬安將傳達兩岸要和平

雙城論壇今開幕，北市副市長林奕華昨率百人團抵上海市，上海市長龔正在歡迎晚宴上表示，他們期待明年（到台北），期待再下一年，...

陸推民族團結法 「增進台胞歸屬感」

大陸推動兩岸統一再推新法，全國人大常委會廿七日上午決定將「民族團結進步促進法草案」提請明年三月召開的人大會議審議。涉台部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。