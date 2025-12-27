快訊

股神下一步？將卸下波克夏執行長一職 巴菲特認1事「比死亡更糟」

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

雙城論壇主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當天將安排一段科技展示橋段，台北市長蔣萬安與上海市長龔正，將與人形機器人進行簡單互動，成為本屆論壇一大亮點。

知情人士指，蔣萬安28日上午出席主論壇前，將先與上海市長龔正會面，而在當天相關安排中，大陸具身智能知名企業智元機器人團隊的人行機器人將現身場內，與兩位市長簡單問候互動。據悉，除一個與成人等高的人形機器人，還有兩個小型機器人登場。

「2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，北市府日前指，經北市府與上海市府溝通確認後，台北市政府訪團於12月27日至28日出訪上海並出席論壇。本屆論壇以「科技改變生活」為主題，聚焦AI與城市發展，除主論壇外，也將舉行分論壇，針對科技醫療、軌道交通與健康樂齡等議題進行交流。

在行程方面，台北市副市長林奕華已率市府主團於27日抵達上海，上海方面由上海市政府副秘書長朱民、市台辦主任金梅、市台辦副主任李驍東接機。27日下午，台北團即展市政參訪與交流，第一個參訪行程就是體驗軌道交通，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心。

蔣萬安原規畫於27、28日赴上海2日，出席雙城論壇並展開多個參訪，不過因1219事件將行程減為半天，僅出席28日上午的主論壇。據了解，本次雙城論壇原規畫蔣萬安27日到梅賽德斯奔馳文化中心、三甲醫院中山醫院參訪，並參加上海市府舉辦的歡迎晚宴與會見，再赴徐匯濱江區、南京路體驗夜經濟。第2天上午9時出席主論壇，論壇後原規劃赴張園、上海動物園等參訪，隨後還將與上海台商座談交流。

在縮短行程後，蔣萬安28日僅赴滬半天，在論壇後預計將與上海市長龔正簡單午餐會，下午即提前搭機返台，其他行程則改由台北市副市長林奕華帶隊出席。

「世界會客廳」擁有北外灘觀賞上海地標「東方明珠」夜景的最佳視角，從窗口向外眺望，就能將黃浦江對岸金融城的景色盡收眼底。雙城論壇主論壇28日登場，現場未見明顯論壇佈置，但維安已提前升級，可見警車與救護車在外。記者謝守真／攝影
「世界會客廳」擁有北外灘觀賞上海地標「東方明珠」夜景的最佳視角，從窗口向外眺望，就能將黃浦江對岸金融城的景色盡收眼底。雙城論壇主論壇28日登場，現場未見明顯論壇佈置，但維安已提前升級，可見警車與救護車在外。記者謝守真／攝影
據指出，今年雙城論壇主論壇場地，位於上海北外灘的「世界會客廳」。記者謝守真／攝影
據指出，今年雙城論壇主論壇場地，位於上海北外灘的「世界會客廳」。記者謝守真／攝影

蔣萬安 雙城論壇 上海 林奕華

延伸閱讀

蔣萬安今沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

相關新聞

何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

大陸全國人大常委會27日發布公告，披露包含中共前軍委副主席何衛東在內的多位將領遭到罷免全國人大代表資格。

蔣萬安明抵上海出席雙城主論壇 現場安排引關注

雙城論壇主論壇將於明（28）日登場，本屆論壇在上海舉辦，主題訂為「科技改變生活」。除論壇議程外，據知情人士透露，主論壇當...

雙城主論壇前瞻…從AI PC到算力 上海發力產業鏈成形

人工智慧（AI）產業近年在全球快速發展，上海張江近年持續推進人工智慧相關產業布局，從早期積體電路、生物醫藥，到近年人工智...

雙城論壇前媒體團先看「模力社區」 業界分析「AI泡沫」疑慮何來

在人工智慧（AI）快速發展背景下，外界對AI產業是否出現過熱、甚至形成泡沫的討論持續升溫。專家表示，從產業發展情況觀察，...

港澳學生利用「評點制」留在台灣 人數已逾2000人

據統計，今年港澳學生利用「評點制」留台人數已逾2,000人。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，陸委會與相關機關合作，辦理...

公務員赴中要報准影響雙城？林奕華：16年了一定是長長久久每年舉辦

為期二天的雙城論壇今天登場，台北市副市長林奕華，中午率北市府主團抵達上海市。針對國民黨主席鄭麗文曾表示期待能在明年上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。