何衛東等人皆在內 多位共軍將領遭罷免大陸人大代表資格

大陸全國人大常委會27日發布公告，披露包含中共前軍委副主席何衛東在內的多位將領遭到罷免全國人大代表資格。

根據公告，各省已經補選出部分代表，包含山西省長盧東亮、內蒙古自治區主席包鋼、江蘇省長劉小濤、廣東省長孟凡利等。

同時各省與共軍部隊也罷免部分代表，特別是軍方部門，先前擔任中央政治局委員、中央軍委副主席的上將何衛東，以及曾任中央軍委政治工作部常務副主任的上將何宏軍，曾任中央軍委訓練管理部部長的中將王鵬，曾任中央軍委政法委書記的上將王仁華，曾任武警部隊政治委員的上將張紅兵，都已被罷免全國人大代表職務。

此外，新晉升的中共軍委副主席張升民，27日經大陸全國人大常委會批准，擔任共軍選舉委員會副主任。

近日的中共中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行。共軍東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延晉升上將，當時港媒星島日報即特別指出，現場出席的上將僅有6人，較上一次晉升儀式（去年底）約有20名上將出席，大幅短少。

大陸國防部發言人張曉剛10月17日下午已宣布，經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春甯9人立案審查調查。黨中央決定給予9人開除黨籍處分、開除軍籍處分。

中共中央軍委副主席張又俠11月12日在大陸官媒人民日報撰文說，要自覺徹底改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，把維護核心、聽中共指揮紮根到官兵頭腦中，把軍事這一手搞過硬，打贏局部戰爭。