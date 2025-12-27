雙城主論壇前瞻…從AI PC到算力 上海發力產業鏈成形

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
台北上海雙城論壇主論壇將於28日登場，本次主題以「科技改變生活」為題。記者謝守真／攝影
人工智慧（AI）產業近年在全球快速發展，上海張江近年持續推進人工智慧相關產業布局，從早期積體電路、生物醫藥，到近年人工智慧與大模型應用，逐步形成跨領域的產業聚集。業界人士指，隨著大模型與AI應用加速落地，除大陸本地企業外，台資與其他海外企業也已參與其中，並在不同環節與AI結合。

台北上海雙城論壇主論壇將於28日登場，本次主題以「科技改變生活」為題。27日，在北市副市長林奕華率隊的北市府主團抵達上海之前，雙城論壇媒體團先赴坐落於張江科學城城市副中心的「模力社區」參訪。

上海市人工智慧行業協會副秘書長徐琦表示，在大模型尚未成為產業焦點之前，張江已推動人工智慧相關園區建設，隨著近年大模型技術成熟，原本的孵化空間進一步擴展為社區型聚落，並延伸為人工智慧創新小鎮。相關建設約在兩至三年間完成，目前已集聚數百家人工智慧相關創業公司，涵蓋不同發展階段與技術方向。

在此過程中，除大陸本地新創與企業外，台資與海外企業亦逐步嵌入相關產業鏈。徐琦指出，園區內是否有台灣企業並未逐一統計，但上海市整體長期聚集不少台資企業，部分原本從事傳統製造或科技硬體的台商，近年也開始與AI技術結合，參與AI相關應用與供應鏈環節。

他表示，上海作為國際化城市，包括亞馬遜、微軟等美國企業，皆在上海設有分支機構或研發據點，並在不同層面與人工智慧產業互動。在台資企業方面，部分從事個人電腦（PC）、智慧終端與相關硬體的台商，隨著AI PC與智慧手機等發展趨勢，也加速導入人工智慧技術。

除終端與應用端外，亦有台商投入人工智慧上游領域，包括算力服務、資料中心與液冷等基礎設施，參與AI產業鏈中較為關鍵的支撐環節。徐琦指出，AI產業鏈橫跨基礎設施、模型研發與各行各業應用，結構相對完整，為不同背景的企業提供切入空間。無論是新創公司或既有上市公司，皆可透過與AI結合，發展新的產品與應用

在應用層面，徐琦表示，AI已逐步延伸至零售、製造、智慧終端與醫療等領域，相關應用不僅出現在新創公司，也同步發生於既有大型企業與上市公司。他說，不論是創業公司或傳統企業，導入人工智慧、發展相關產品與應用，已成為當前產業普遍現象，台資企業亦在不例外。

台北上海雙城論壇主論壇將於28日登場，本次主題以「科技改變生活」為題。記者謝守真／攝影
