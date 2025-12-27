雙城論壇前媒體團先看「模力社區」 業界分析「AI泡沫」疑慮何來

在人工智慧（AI）快速發展背景下，外界對AI產業是否出現過熱、甚至形成泡沫的討論持續升溫。專家表示，從產業發展情況觀察，不論在美國或中國大陸，大模型研發正由早期多路並進逐步走向收斂，研發重心也正轉向行業模型與實際應用。

台北上海雙城論壇主論壇將於28日登場，本次主題以「科技改變生活」為題。27日，在北市副市長林奕華率隊的北市府主團抵達上海之前，雙城論壇媒體團先赴坐落於張江科學城城市副中心的「模力社區」參訪。

模力社區總建築面積逾20萬平方公尺，聚焦行業模型發展，已集聚涵蓋底層技術、應用研發、場景設計與算力支援等近40家大模型相關企業，目標為「上下樓就是上下游」的產業集聚效應。

上海市人工智慧行業協會副秘書長徐琦受訪時指，從2022年底到2023年間，隨著大型語言模型陸續推出，AI技術快速演進，模型發展路線相當多元，從自然語言模型延伸至文生圖、文生影音與多模態模型，吸引大量企業與創業團隊投入。

不過，他表示，在技術持續推進的同時，目前無論在美國矽谷或中國大陸，基礎大模型的發展已逐步出現收斂趨勢，產業焦點正從預訓練的基礎模型，轉向後訓練、推理，以及面向不同行業需求的行業模型，並進一步推動落地應用。

徐琦指出，在行業模型發展過程中，各地正結合自身產業特色，透過開放應用場景，讓AI技術在實際場域中進行概念驗證（POC）、試點與商業化，推動模型從單點應用擴展至產業流程。

針對外界關注的「AI泡沫」議題，徐琦稱，AI目前已不僅停留在概念層面，而是實際進入製造、生產設計與研發流程，在多個環節發揮作用。部分應用場景已能達到降低成本、提升效率的效果，與早期網際網路產業發展階段的情況並不完全相同。

他進一步指出，隨著大模型技術發展，AI正逐步成為「智能原生」的一部分，從設計、研發到製造流程中發揮關鍵作用，並不只是單純的輸入與輸出工具，而是在實際應用中加速研發進程。

徐琦也提到，隨著基礎模型逐步收斂，AI產業發展正由早期「拚模型」轉向「拚應用」，各城市不再追求相同路線，而是依據自身產業條件，推動AI在不同場景中的實際應用。