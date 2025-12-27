快訊

港澳學生利用「評點制」留在台灣 人數已逾2000人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟與台灣大學同學合影。圖／台港策進會提供
陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟與台灣大學同學合影。圖／台港策進會提供

據統計，今年港澳學生利用「評點制」留台人數已逾2,000人。陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，陸委會與相關機關合作，辦理多場活動，鼓勵港澳生畢業留台發展。

據台港策進會新聞稿，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟日前出席國立台灣大學「祭祖大典暨境外生歲末團聚」，與700多位僑生及境外生歡聚一堂。魏淑娟代表陸委會及策進會向港澳學生表達關懷，並與師長及貴賓共同迎春揮毫。

魏淑娟致詞時表示，為協助港澳生適應在台生活及規劃職涯，陸委會與各大學、民間團體及相關機關合作，辦理多場文化體驗、生活關懷及評點制說明會等活動，邀請內政部移民署、勞動部勞動力發展署代表介紹政府政策、法規及解答問題，鼓勵港澳生畢業留台發展。

據統計，今年港澳學生利用評點制留台人數已逾2,000人，港澳生在台就業表現也深受企業高度肯定。

台港策進會表示，陸委會及策進會將持續結合公私資源，規劃舉辦「港澳生畢業留臺評點制講座」、「港澳學生留臺就業創業座談會」等多元活動，協助港澳生畢業後投入就業市場。

