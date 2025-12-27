快訊

割頸案法官「讓凶嫌孝順被害家屬」言論遭撻伐！家屬回應了

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

聽新聞
0:00 / 0:00

不只山東！大陸多地錄取公務員 增加要求「考察網路言行」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為爭搶鐵飯碗，大陸公務員考試每年都競爭激烈。（中新社資料照）
為爭搶鐵飯碗，大陸公務員考試每年都競爭激烈。（中新社資料照）

大陸山東省針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路社交平台言論。先前新疆阿勒泰地區、湖北2地也曾明確表示，錄用公務員將增加網路行為審查。

先前《中國組織人事報》報導，山東省公布「山東省公務員錄用考察辦法（試行）」，明確7類嚴重違反政治紀律和政治規矩等不予錄用的負面清單，以及3類檔案材料涉嫌造假未查清、涉嫌違法違紀正在調查等暫緩錄用情形。

其中，引人關注的是，考察不僅停留在紙本內容，更延伸至考察對象「8小時內外」的全面表現，聯合網信、公安等部門核查相關人員網路社交平台言論，深入了解「人前人後」、「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不合格人員。

《中國組織人事報》10日發布「湖北嚴把新錄用公務員政治素質關，考察要點更具體可驗證」文章，文章提到，考察過程由粗轉細，對考察組開展專題培訓，明確「個別訪談-延伸考察-實地家訪-信用查詢-考生面談-會商研判」六步走政治素質考察標準化流程。

其中，考察談話「由表及裡」，談話範圍覆蓋工作圈、生活圈、成長圈，延伸了解考生的網路日常言行和表現，實地走訪學習、工作、居住場所，從身邊口碑中察實政治品質。

文章提到，隨機查看考察物件在校友群等公共平台上的發言記錄，瀏覽個人社交媒體帳號上的發布關注、點讚評論等，深入了解其政治立場、價值觀念和生活志趣…，認為這些具體手段是湖北省「探索新錄用公務員政治素質考察的縮影」。

同時，今年8月，上述該報發布「新疆阿勒泰地區：公務員錄用增加網路行為審查」中明確提到，新疆阿勒泰地區在公務員錄用考察中增加網路行為審查，將社交平台發布不當言論、傳播不實資訊、參與網路賭博或非法借貸等「網路行為新風險點」納入公務員錄用考察範圍。

考察 網路 公務員 新疆

延伸閱讀

20分鐘穿越天山！全球最長高速隧道通車 貫連南北新疆公路

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

經濟日報社論／海南自貿港對大陸經濟自由化的啟示

陸官方壓低赴日遊客數量 要求旅行社減少申請簽證

相關新聞

不只山東！大陸多地錄取公務員 增加要求「考察網路言行」

大陸山東省針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路社交平台言論。先前新疆阿勒泰地區、湖北2...

繼續針對日本？陸再發布航行警告 渤海部分海域進行軍演禁止駛入

中國海事局官網27日發布，葫蘆島海事局發布航行警告，12月27日中午12時至下午4時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入...

陸制裁20家美工軍業後…陸官媒再發文：美國對台灣軍售「有3項目的」

美國日前對台軍售遭大陸外交部27日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對20家美國軍工企業與10名高階管理...

兩岸關係冰點…雙城論壇登場 陸學者：兩市交流是雙贏、能累積互信

2025台北上海雙城論壇在27、28日於上海登場。南京大學台灣研究所所長劉相平近日指，雙城論壇多年來聚焦城市治理、經濟社...

陸再揭日軍731部隊二戰侵華罪證 「月產10公斤攜鼠疫病菌跳蚤」

陸媒報導，位於大陸黑龍江哈爾濱的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，近日公布1份題為「731部隊海拉爾支部部隊長加藤恒則...

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

2025雙城論壇今、明兩天在上海登場，副市長林奕華今上午代表市長蔣萬安率團出訪上海，蔣則因行程安排，僅出席明上午主論壇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。