中共十四屆全國人大四次會議 明年3月5日在北京召開

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共十四屆全國人大四次會議，於明年3月5日在北京召開。圖為大陸全國人大常委會會址。（本報系資料照）
中共十四屆全國人大常委會第十九次會議，27日表決通過了關於召開十四屆全國人大四次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大四次會議將於2026年3月5日在北京召開。

新華社報導，決定建議十四屆全國人大四次會議的議程是：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第15個五年規劃綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2026年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案。

同時，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告等。

