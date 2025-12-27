快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照
民眾黨北市議員陳宥丞。本報系資料照

2025雙城論壇今、明兩天在上海登場，副市長林奕華今上午代表市長蔣萬安率團出訪上海，蔣則因行程安排，僅出席明上午主論壇。民眾黨議員陳宥丞呼籲蔣，對外交流一定要維護台灣的主體性，不能模糊、不能退讓。

陳宥丞昨天在臉書指出，雙城辦了這麼多年，從來沒有只辦在假日，許多單位沒有上班，實際效果大打折扣，他特別提醒市長要拿出成果，別被批評交流變成郊遊。

他直言，2天雙城論壇扣掉往返飛機通勤時間、大會活動和歡迎晚宴，真正能坐下來好好談事情的時間，可能不到4個小時，更別提重要且必要的市政考察和溝通工作。

陳宥丞說，回頭看過去雙方簽過的MOU（合作備忘錄），內容包含水治理、智慧醫療、職能培訓、產業合作、減碳，甚至還有小熊貓的對接交流，但真正有持續推動讓市民有感的並不多，以小熊貓為例，2023年之後幾乎停擺。

在蔣萬安出發前，陳宥丞提出3個要求，一是對外交流一定要維護台灣的主體性，不能模糊、不能退讓，二是MOU內容要講清楚、做得到，不能只寫得很好看，三是過去3年的MOU要拿出重點和進度，不能年年簽，執行成果卻一直停在原點。

陳宥丞 雙城論壇 蔣萬安 林奕華

延伸閱讀

影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係冰點…雙城論壇登場 陸學者：兩市交流是雙贏、能累積互信

蔣萬安明赴雙城論壇 訴求兩岸對話

相關新聞

兩岸關係冰點…雙城論壇登場 陸學者：兩市交流是雙贏、能累積互信

2025台北上海雙城論壇在27、28日於上海登場。南京大學台灣研究所所長劉相平近日指，雙城論壇多年來聚焦城市治理、經濟社...

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

2025雙城論壇今、明兩天在上海登場，副市長林奕華今上午代表市長蔣萬安率團出訪上海，蔣則因行程安排，僅出席明上午主論壇。...

陸制裁20家美工軍業後...陸官媒再發文：美國對台灣軍售「有3項目的」

美國日前對台軍售遭大陸外交部27日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對20家美國軍工企業與10名高階管理...

2026年中共全國兩會時間公布：人大政協分別3月5日、4日舉行

2026年中共全國兩會召開時間27日公布，其中人大、政協分別3月5日、4日舉行。

中共十四屆全國人大四次會議 明年3月5日在北京召開

中共十四屆全國人大常委會第十九次會議，27日表決通過了關於召開十四屆全國人大四次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大四次...

影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU

台北上海雙城論壇今、明兩天在上海登場。台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安率團出訪上海，上午搭乘長榮航空BR712班機自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。