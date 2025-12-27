蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

2025雙城論壇今、明兩天在上海登場，副市長林奕華今上午代表市長蔣萬安率團出訪上海，蔣則因行程安排，僅出席明上午主論壇。民眾黨議員陳宥丞呼籲蔣，對外交流一定要維護台灣的主體性，不能模糊、不能退讓。

陳宥丞昨天在臉書指出，雙城辦了這麼多年，從來沒有只辦在假日，許多單位沒有上班，實際效果大打折扣，他特別提醒市長要拿出成果，別被批評交流變成郊遊。

他直言，2天雙城論壇扣掉往返飛機通勤時間、大會活動和歡迎晚宴，真正能坐下來好好談事情的時間，可能不到4個小時，更別提重要且必要的市政考察和溝通工作。

陳宥丞說，回頭看過去雙方簽過的MOU（合作備忘錄），內容包含水治理、智慧醫療、職能培訓、產業合作、減碳，甚至還有小熊貓的對接交流，但真正有持續推動讓市民有感的並不多，以小熊貓為例，2023年之後幾乎停擺。

在蔣萬安出發前，陳宥丞提出3個要求，一是對外交流一定要維護台灣的主體性，不能模糊、不能退讓，二是MOU內容要講清楚、做得到，不能只寫得很好看，三是過去3年的MOU要拿出重點和進度，不能年年簽，執行成果卻一直停在原點。