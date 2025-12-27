影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU

台北上海雙城論壇今、明兩天在上海登場。台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安率團出訪上海，上午搭乘長榮航空BR712班機自桃園國際機場啟程。林奕華在機場受訪表示，論壇主題為「科技改變生活」，預計將簽署水治理及職能培訓交流等兩項合作備忘錄（MOU）。

林奕華指出，市長蔣萬安因行程安排，將縮短訪滬行程，僅出席28日上午的主論壇，其餘行程由她率團參與。此次雙城論壇除主論壇外，亦規畫多場分論壇，聚焦科技醫療、軌道交通、樂齡健康等議題，並就演唱會經濟、水治理等面向進行經驗交流。

林奕華表示，雖然論壇行程僅兩天，但內容相當充實，期盼透過務實交流，讓已邁入第16年的雙城論壇持續成為兩市「平常、良好」互相學習的平台。