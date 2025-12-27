影／林奕華率團赴滬出席雙城論壇 將簽水治理、職能培訓MOU
台北上海雙城論壇今、明兩天在上海登場。台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安率團出訪上海，上午搭乘長榮航空BR712班機自桃園國際機場啟程。林奕華在機場受訪表示，論壇主題為「科技改變生活」，預計將簽署水治理及職能培訓交流等兩項合作備忘錄（MOU）。
林奕華指出，市長蔣萬安因行程安排，將縮短訪滬行程，僅出席28日上午的主論壇，其餘行程由她率團參與。此次雙城論壇除主論壇外，亦規畫多場分論壇，聚焦科技醫療、軌道交通、樂齡健康等議題，並就演唱會經濟、水治理等面向進行經驗交流。
林奕華表示，雖然論壇行程僅兩天，但內容相當充實，期盼透過務實交流，讓已邁入第16年的雙城論壇持續成為兩市「平常、良好」互相學習的平台。
她也說，此行訪團共約120人，成員包括台北市議長及10名市議員，市府方面則有秘書長、副秘書長及13名局處首長，另有相關同仁與學者專家，將透過主、分論壇就多項市政議題交流經驗，為兩市發展與市民福祉尋求更好的願景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言