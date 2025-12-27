兩岸關係冰點…雙城論壇登場 陸學者：兩市交流是雙贏、能累積互信

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
雙城論壇主論壇28日登場。大陸學者指，雙城論壇多年來聚焦城市治理、經濟社會發展、科技合作與文化交流，已成為兩岸具有代表性的城市交流平台。在近年兩岸互動受阻情形下，論壇能夠持續舉辦，本身即具有指標意義。圖為上海代表性地標之一的東方明珠塔。記者謝守真／攝影
2025台北上海雙城論壇在27、28日於上海登場。南京大學台灣研究所所長劉相平近日指，雙城論壇多年來聚焦城市治理、經濟社會發展、科技合作與文化交流，已成為兩岸關係中具有代表性的城市交流平台。在近年兩岸互動受阻的情況下，論壇能夠持續舉行，本身即具有指標意義。

劉相平受訪時表示，從城市發展層面來看，雙城論壇對台北與上海均具實質效益。他指出，近年人工智慧（AI）等新技術加速導入城市治理，推動城市發展進入新階段，上海在相關領域已有其布局與經驗，台北與上海透過論壇加強聯繫與溝通，有助於彼此激發新的治理思路，對雙方皆屬「雙贏」，能累積互信並具實質意義。

針對蔣萬安在兩岸交流氛圍受限下，仍堅持舉辦雙城論壇並親自出席，劉相平對此給予正面評價。他指，蔣萬安相對年輕，具備自己的想法，應已看見台北與上海交流的現實價值，對台北市政發展與城市升級具有實質幫助。他認為，「蔣萬安應已透過民意調查掌握多數台北市民的看法」，因此選擇在壓力下「擇善固執」，持續推動雙城論壇。

劉相平提到，蔣萬安過去曾到訪大陸，對大陸發展並不陌生，也清楚上海作為國際大都市的發展現況，相關經驗有助於其從比較角度思考，台北未來的城市競爭與治理方向。他也提到，蔣萬安家族與大陸之間具有歷史淵源，這在其推動交流上具有一定的有利條件，大陸民間亦期待能看到「蔣家第四代」到大陸走訪、了解民情。

談及蔣萬安在兩岸論述上的表現，劉相平指出，蔣萬安整體態度較為謹慎，但近來表述已有逐步明朗的趨勢。他表示，從學界角度來看，兩岸城市交流若能置於既有政治框架下推動，將有助於提升穩定性與可預期性。

劉相平指，九二共識是1992年兩岸達成的共識，亦曾獲雙方官方肯認，具備明確的歷史與制度基礎。他認為，在九二共識的框架之下，台北與上海持續展開交流，聚焦提升城市管理水準、強化科技創新能力，並增進市民福祉，這些內容本身是大家都樂意聽到、看到的。

他強調，城市交流的核心在於解決實際問題與改善民生，不論是城市、學術或民間層面的往來，雙城論壇若能持續運作，不僅有助於台北與上海深化合作，也有助於為兩岸整體交流保留空間，降低誤判風險、增進理解。

南京大學台灣研究所所長劉相平。記者謝守真／攝影
