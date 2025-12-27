【專家之眼】宏泰58拖斷海纜案之法理爭議與政治攻防

今年2月底多哥籍貨輪宏泰58在台灣本島近海海域避風期間，因該船往返運動航跡可疑，而當時又發生台澎3號海纜斷裂事件。當時由海巡單位派員巡查，認定該艘貨輪涉嫌運用錨具破壞海纜，因此扣押該貨輪深入調查。隨後該船大陸籍船長旋遭起訴，更於本年6月一審判決三年刑期，8月下旬在檢方不服判決上訴後，二審維持原判，儘管當時曾有媒體誤報該案已經定讞，但該案仍可上訴，未來發展是否存在變數？確實仍待觀察。

不料，該案案情在12月24日峰迴路轉，大陸公安機關經過審訊宏泰58獲釋船員後，宣布通緝涉嫌運用該艘商輪走私凍品至大陸兩名台籍嫌犯。國務院台灣辦公室更透過發言人，痛斥台灣方面政府高層對此案基本性質之定性定位。檢討該案案情與基本性質，自我行政體系與國安單位最初所宣稱，本事件具備國家安全性質灰色地帶侵擾威脅，大幅度翻轉成跨境走私治安犯罪事件。未來兩岸針對本案必將賡續展開法理爭議與政治攻防，可否從各說各話各執一辭，順利轉換到澄清事實真相，並最終對本案真正性質獲得共識，實在難以樂觀期待。

但不論如何，吾人必須認識下列基本事實：首先，是陸籍船長並未逃避因為下錨位置不當，對海纜產生損傷應負責任，卻堅決否認是針對海底電纜，故意運用錨具加以破壞。其次，大陸司法單位雖然針對走私行為發布通緝，但並未否認該艘貨輪因為下錨位置不當，對台澎3號電纜確實可能產生傷害。在針對涉嫌走私台籍嫌疑人發布通緝時，並未針對陸籍船長應負海事破壞責任有所異議。

因此明眼人就應看出，大陸方面真正在意重點，顯然係針對台灣方面將治安犯罪事件，刻意曲解成為國安威脅，並藉此炒作中國大陸對台存在敵意，因此運用灰色襲擾行動，阻斷台灣透過海底電纜，連接台灣本島與國際社會以及外島、離島電信通聯與網路資訊往來聯繫。

但是吾人必須認識到，其實當初檢方在偵辦本案並最後起訴時，所援引法條為《電信管理法》第72條第1項：「以竊取、毀壞或其他非法方法危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。」而非同法第72條第2項：「意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以下罰金。」

因此在相當程度上，檢察機關已經刻意迴避將本案定位成國家安全事件，假若後續兩岸要繼續就本案相互喊話，進行法理辯論與政治攻防，實有必要清楚認識檢審雙方在審理過程中，其實並未依據行政體系與國安單位所持觀點處理本案。

就法論法來說，查察並確認宏泰58船長，不論其係基於任何理由，曾經意外或故意造成海底電纜遭致破壞，確實會比證實該船船長前述行為，其意圖係基於危害國家安全與社會安定來得簡單。特別是要證明宏泰58船長係受到中國大陸官方指令，刻意執行破壞我方海底電纜任務，恐怕更是難如登天；因此檢方慎選法條起訴本案，確實可以理解。

目前，我方已經強勢反駁並回擊大陸方面觀點，卻未曾坦誠指出，我方司法機關偵辦並審理本案，並未將其定位成具備國家安全性質之灰色襲擾案件。依據起訴與審理過程所援引法條來說，整個司法偵辦重點是在於宏泰58船長對於海底電纜所產生之實質破壞，而非聚焦在其是否藉此意圖危害我國家安全或社會安定。

但對於目前綠營執政團隊與國安高層來說，當初將本案上綱到國家安全灰色襲擾威脅，現在要承認查無實據或難以證明，確實是相當難堪，面對台灣社會要承認藉此販售灰色地帶威脅傳聞，挑弄抗中保台情緒，最後檢審偵辦卻完全不是那麼回事，確實也是難以下台。

兩岸關係不睦，其實經常是源於刻意扭曲事實，存心不讓真相讓人理解。綠營執政高層面對本案，是否仍要繼續將其視為國家安全侵擾威脅，罔顧檢審過程所顯現之法理見解，澄清本案並非國家安全事件，而是原本就是以司法犯罪角度處理。要不要將話說清楚，還是揣著明白裝糊塗？將由綠營國安團隊依據政治智慧與算計結果決定，後續發展且讓吾人拭目以待。