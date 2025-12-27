不滿美對台軍售 陸制裁20家美國軍工企業

美國日前對台軍售一一一億美元（約三千五百億台幣），大陸昨天以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對廿家美國軍工企業與十名高階管理者祭出反制措施。

大陸外交部昨天發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。官方指出，美國近日宣布向「中國台灣地區」大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。依據大陸「反外國制裁法」等規定，決定對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施。

受制裁的公司包括諾斯洛普公司、Ｌ３哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司等廿家軍工企業，涵蓋無人機、反無人機、船艇製造、航空技術、潛航與人工智慧等國防科技產業。凍結其在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。另對十名遭制裁企業高管禁止入境中國（含香港、澳門）。

外交部發言人林劍昨天就此表示，任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭中方有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越紅線。中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。