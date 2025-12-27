聽新聞
立委赴對岸擬擴大管制 卸任未滿三年縣市長也須取得許可

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
陸委會指出，兩岸條例修法草案，新增立法委員赴陸前應經審查會審查許可的作法，可降低國家安全風險；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。聯合報系資料照
行政院院會昨（26）日通過兩岸條例修法的草案，擬新增將立委、卸任未滿三年縣市長納入赴大陸需要許可的人員類別，陸委會指出，此舉提升國家安全維護與強化公民監督，防範中共統戰滲透。

陸委會透過新聞稿表示，行政院院會通過陸委會擬具的「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）部分條文修正草案」，修正重點包含：一、公務員赴陸全面採許可制。二、完善特定人員赴陸規範制度。三、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。行政院將函請立法院審議。

陸委會說明，賴總統今年3月13日提出五大國安威脅及17項因應策略指示（賴十七條），另5月15日監察院提出公務員違法違規赴陸糾正案，要求行政院所屬進行缺失改進。陸委會會同相關機關研擬兩岸條例部分條文修正草案，依循法制作業程序辦理，報請行政院審議通過。

陸委會強調，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8,000人，約占4%；以本年1月至10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比率約86.3%。

陸委會澄清，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制。且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。陸委會表示，本次修法倘若順利通過，可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障；修法變動成本最小，受管制對象更為周延，降低國家安全風險；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

陸委會最後指出，本次修正草案經行政院院會通過，行政院將即送立法院審議。陸委會將會向國會積極說明修法的必要性以及急迫性，企盼國會能支持本次修法。

