北京台協三十五周年 台商籲綠營勿限制兩岸交流

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
北京市台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會今天在北京飯店舉行。記者陳政錄／攝影
北京台協成立三十五周年慶於今日下午，在北京飯店舉行，大陸由國台辦副主任潘賢掌出席，國民黨主席鄭麗文致賀函、前總統馬英九也透過影片表達祝賀。面對行政院今天通過兩岸關係條例修正草案，擬管控立委、曾任標誌性職務者赴陸，與會台商抨擊，民進黨「把意識形態操弄得有點過頭了」，讓兩岸交流、在陸台灣人反映心聲越來越困難。

北京市台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會今日下午舉行，大陸國台辦主任潘賢掌、北京市委常委馬駿出席致詞，國民黨主席鄭麗文、前主席洪秀柱發來賀函，前總統馬英九透過影片表達祝賀，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄提詞祝賀，電電公會、商業總會、三三會，以及上海、深圳、青島、昆山的地台協也發來賀函。

潘賢掌表示，台商台企是大陸改革開放的參與者、貢獻者和受益者，大陸發展進步的功勞簿上，有廣大台商台企的重要一筆。步入「十五五」，大陸將一如既往的尊重關愛造福台灣同胞，持續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。

他也喊話，希望大家秉持大義，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，與大陸同胞攜手並肩，維護兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

北京台協會長陳文錧說，北京台協支持台灣青年來北京學習實習就業，為台青在北京發展鋪路搭橋，促進同胞心靈契合，推動兩岸融合發展，展望前路，北京台協將繼續扮演好連心橋與服務者的角色。

鄭麗文賀函說，台資企業協會是推動兩岸關係和平發展的關鍵力量，中國國民黨願與北京台商台胞一起努力，為兩岸同胞謀取最大福祉、為民族復興開闢宏偉前程。

至於行政院通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，內容包括公務員赴陸全面採許可制、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露，擴大曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等。

大陸全國台企聯會長李政宏受訪直言，「把意識形態操弄得有點過頭了」，不論是從海峽論壇，到現在民意代表若想來大陸和台商朋友座談、了解台商需求，協助解決困難都受限的話，不是一件好事。他認為，兩岸應該要多交流、多溝通才能避免擦槍走火。

台企聯常務副會長、廈門台協榮譽會長吳家瑩也表示，若連民意代表、退休公務人員等都被限制的話非常不妥，目前在陸發展台商有十二萬九千多家，近一百五十萬常駐來往大陸的台灣同胞，而民代有台灣的民意基礎，也具有能量作為兩岸之間的橋樑，可協助溝通解決問題，在現在陸委會、海基會溝通功能停頓下，上述兩岸交流受到限制，對在大陸的台胞、台資企業是非常不利的，讓兩岸交流更加困難。

大陸國台辦副主任潘賢掌出席活動並致詞。記者陳政錄／攝影
北京市台資企業協會成立三十五周年暨在京台胞新春聯誼會今天在北京飯店舉行。記者陳政錄／攝影
前總統馬英九透過影片祝賀北京台協成立三十五周年。記者陳政錄／攝影
