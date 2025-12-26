吳豊山請辭…海基會董座傳由蘇嘉全接任 陸委會回應了

快訊

中央社／ 台北26日電
陸委會副主委梁文傑。聯合報記者邱德祥／攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報記者邱德祥／攝影

海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山將於31日離任。陸委會表示，海基會新任董事長人事案正在作業中，待作業完畢會跟大家報告。

大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

媒體提問，外傳海基會董事長一職將由台日關係協會會長蘇嘉全接任，陸委會能否證實？目前海基會新任董事長相關人事案有沒有進展？

梁文傑回應，關於海基會董事長人事案現在都在作業中，「還是一樣，等到作業完畢的話，我們會跟大家報告，謝謝」。

吳豊山於18日下午海基會第12屆董監事第9次聯席會議宣布，這是最後一次主持董監事聯席會議，12日賴清德總統約見，徵詢海基會人事意見，欣然同意讓賢，將工作到31日，「下台一鞠躬」。

