快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇直擊！上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
上海地鐵設安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，安檢較北捷更嚴密。圖／讀者提供
上海地鐵設安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，安檢較北捷更嚴密。圖／讀者提供

北市府因應1219無差別攻擊事件，今在台北捷運進行高強度演練。恰好雙城論壇台北媒體團中午抵達上海浦東機場，現場直擊上海地鐵安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，檢查隨身物品，安檢較台灣多處交通站更嚴密。

北捷今天強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難；二階段由多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患。

台北市1219無差別攻擊事件後，對於大型活動，包括路跑、演唱會，也全面升級戒備，包括演唱會，市府表示，必要時會有安檢門等相關措施，以及對各捷運站人潮出入的松山車站、台北車站，都有相關的偵測爆破物等，相關的作為都會全面進行。

至於北捷是否會也會設安檢門？蔣萬安曾說，1219事件後，目前捷運公司已經啟動全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察全副武裝，全面配置必要的裝備來加強巡檢。是否有安檢門，後續會來研議否可行，捷運公司會做完整評估。

據上海市人員表示，進到上海地鐵，只要攜帶刀具超過6公分，一律禁止進入，搭乘公車，也是同樣規定。

日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難。記者許正宏／攝影

雙城論壇 上海浦東機場 安檢

延伸閱讀

台中維安升級 盧秀燕：禁止行李箱等10類物品入場

跨年維安戒備 北市府捷運站「高強度演練」防隨機攻擊

北捷市府站煙霧瀰漫、隨機殺人歹徒逃亡 民眾圍觀直呼「超逼真」

「雙城論壇」將登場 上海台商：蔣萬安承受多重壓力仍出席主論壇 值得肯定

相關新聞

反制美對台軍售 北京宣布對20美軍工企業及高層祭出反制

美國日前對台軍售，大陸方面26日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對多家美國軍工企業與高階管理者祭出反制...

大陸「一胎化」推手彭珮雲逝世！官媒讚賞她 網民卻轟：那些孩子快40歲了

曾主導中國「計畫生育」政策長達十年的中共前高官彭珮雲，證實於12月21日在北京病逝，享年96歲。中國官媒新華社稱讚她是「...

雙城論壇直擊！上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

北市府因應1219無差別攻擊事件，今在台北捷運進行高強度演練。恰好雙城論壇台北媒體團中午抵達上海浦東機場，現場直擊上海地...

兩岸條例擬修法 陸委會：回應社會期待把立委納入許可制管理

行政院今（26日）拍板兩岸條例修法草案，陸委會也詳細說明其中的細節，包含新增納入立法委員赴陸為「許可制」，需經過審查會審...

影／「將條文訂得更明確」公務人員赴陸新規 陸委會這樣說

陸委會今天舉行例行記者會，副主委梁文傑說明公務人員赴陸的規定。陸委會定調，對於公務員赴陸要做一些相關的管制，以前很多公務...

雙城論壇台北團明抵上海…主論壇在「世界會客廳」 馬英九也來過

台北上海雙城論壇28日登場，由台北市副市長林奕華率領的台北市府主團，約120多人，除了先遣團，明將陸續抵達上海。雙城論壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。