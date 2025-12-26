雙城論壇直擊！上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

北市府因應1219無差別攻擊事件，今在台北捷運進行高強度演練。恰好雙城論壇台北媒體團中午抵達上海浦東機場，現場直擊上海地鐵安檢，因設有安檢門，每一名乘客進站都須要通過，檢查隨身物品，安檢較台灣多處交通站更嚴密。

北捷今天強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段演練多名歹徒在市府站月台攻擊聚集的人潮，丟擲汽油、煙霧彈、無差別攻擊，市府同步發送細胞簡訊引導附近區域民眾避難；二階段由多名歹徒在市府轉運站，以刀械攻擊排隊購票人潮，演練警方到場制服歹徒、消防隊後送傷患。

台北市1219無差別攻擊事件後，對於大型活動，包括路跑、演唱會，也全面升級戒備，包括演唱會，市府表示，必要時會有安檢門等相關措施，以及對各捷運站人潮出入的松山車站、台北車站，都有相關的偵測爆破物等，相關的作為都會全面進行。

至於北捷是否會也會設安檢門？蔣萬安曾說，1219事件後，目前捷運公司已經啟動全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察全副武裝，全面配置必要的裝備來加強巡檢。是否有安檢門，後續會來研議否可行，捷運公司會做完整評估。