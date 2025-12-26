快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇明登場 陸委會：蔣市長可反映「共機擾台」問題

中央社／ 台北26日電
大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社
大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社

雙城論壇明天在上海登場，台北市長蔣萬安縮短行程僅參加28日主論壇活動。陸委會今天表示，共機擾台幾乎成為常態，倘若蔣市長可以反映相關意見的話，一定會受到台灣人民歡迎。

大陸委員會（陸委會）26日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

台北-上海城市論壇（雙城論壇）明天在上海登場，台北市政府先遣團今天出發前往上海。由於台北車站、中山商圈19日發生無差別隨機攻擊事件，蔣萬安縮短行程，將僅參加28日上午主論壇活動。

媒體提問陸委會對於蔣萬安赴陸的建議事項，詢問陸委會是否建議蔣萬安在28日主論壇活動上對於共機擾台動作適度表達台灣立場。

梁文傑回應，共機擾台現在幾乎變成常態，引起台灣人民非常大的反感；如果蔣市長到上海可以表達的話，或者他願意表達的話，「我想這個一定會受到台灣人民的歡迎」。

雙城論壇召開有助於穩定兩岸關係嗎？梁文傑表示，陸委會對於雙城論壇的態度是一貫的，希望論壇秉持原來創立主旨，針對台北、上海的市政議題做交流，所以焦點是放在市政上面。

他說，其實兩邊城市互動也不是僅有台北、上海，南投、浙江杭州也有兩湖論壇，還有其他城市經常互來互訪，「當然這些城市之間的互訪，如果能夠都聚焦在市政上面的話，我們陸委會都是樂見的」。

陸委會 雙城論壇 蔣萬安 梁文傑 共機擾台

延伸閱讀

北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

北捷市府站危安聯合演練 蔣萬安期許持續精進

「雙城論壇」將登場 上海台商：蔣萬安承受多重壓力仍出席主論壇 值得肯定

蔣萬安雙城論壇半天快閃 白營盼借鏡上海這經驗

相關新聞

反制美對台軍售 北京宣布對20美軍工企業及高層祭出反制

美國日前對台軍售，大陸方面26日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對多家美國軍工企業與高階管理者祭出反制...

兩岸條例擬修法 陸委會：回應社會期待把立委納入許可制管理

行政院今（26日）拍板兩岸條例修法草案，陸委會也詳細說明其中的細節，包含新增納入立法委員赴陸為「許可制」，需經過審查會審...

雙城論壇直擊！上海地鐵高規格維安 乘客須通過「安檢門」

北市府因應1219無差別攻擊事件，今在台北捷運進行高強度演練。恰好雙城論壇台北媒體團中午抵達上海浦東機場，現場直擊上海地...

雙城論壇明登場 陸委會：蔣市長可反映「共機擾台」問題

雙城論壇明天在上海登場，台北市長蔣萬安縮短行程僅參加28日主論壇活動。陸委會今天表示，共機擾台幾乎成為常態，倘若蔣市長可...

吳豊山請辭…海基會董座傳由蘇嘉全接任 陸委會回應了

海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山將於31日離任。陸委會表示，海基會新任董事長人事案正在作業中，待作業完畢會跟大家報告

影／「將條文訂得更明確」公務人員赴陸新規 陸委會這樣說

陸委會今天舉行例行記者會，副主委梁文傑說明公務人員赴陸的規定。陸委會定調，對於公務員赴陸要做一些相關的管制，以前很多公務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。