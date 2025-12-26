兩岸條例擬修法 陸委會：回應社會期待把立委納入許可制管理

行政院今（26日）拍板兩岸條例修法草案，陸委會也詳細說明其中的細節，包含新增納入立法委員赴陸為「許可制」，需經過審查會審查，以及各級民選公職人員必須揭露赴陸行程內容等，陸委會下午在記者會上表示，這次修法沒有特別增加對公務員特別要求，同時「為了回應社會期待」，加入立法委員赴陸許可制。陸委會也表示，近3年有17件。

陸委會26日下午舉行記者會，本報記者詢問現在修法不斷收緊赴陸規定，是否倒回30年前情況時，陸委會副主委梁文傑回應指出，根據兩岸條例的規定，台灣地區人民要進入大陸地區，其實向來都是許可制，只是這30年來，隨著兩岸的交流日益頻繁，逐漸在各個領域慢慢開放，現在真正需要許可的，只有公務員以及特別的需要被管制的公務員。

他強調，這一次的修法「其實並沒有特別的增加對公務員的要求」，譬如原來規定是11職等以上要經過中央政府聯審會的審查，還是維持的，至於10職等以下，現在是把條文訂得更明確，但是未來還是一樣10職等以下公務員赴陸，要經過該單位或是該機關的長官的許可。另外為了回應社會的期待，我們加入了立法委員赴陸的許可制。

至於這些修法會不會成功？梁文傑說，從立法院這1年多以來的狀況，大概可以看得到，「我們現在其實是在做補漏洞的狀況，但是實際上，你現在要推任何國安法制，都會遇到非常、非常大的障礙」，而他說，碰到障礙不表示就雙手一攤什麼都不管，這個也不行，所以該推的還是要推。

他透露，對公務員為什麼會特別做一些限制，是因為2023年開始，「至少在我們手上有案可稽的」，我方的現任或曾任公務員或是軍警人員，到大陸去被中共有關部門留置盤查，甚至參加旅行團被從旅行團叫出來，再到別的地方去留置一兩天，詢問在台灣的上下主管關係、業務等，這樣的案子有17件，這是可以掌握的，「至於無法掌握的，或者是被嚇到不敢說的，不知道有幾件」。

另外，如何確認申報揭露赴陸的內容是事實？梁文傑說，現在是按照「比例原則」，即事前採取信任，但是事後如果在大陸地區見過那邊的黨政軍人士，回來就要跟相關單位做如實的報告，就需要做揭露，但是這個揭露其實是賦予你一種誠實的義務，因為每1個立委或是議員，他都要在面對選舉，如果你沒有誠實的報告，那一旦你在選舉的時候被人檢舉，或是人家當場在參加活動的時候，拍了1張照片，選舉的時候丟出來等等，「那個當然就會有問題」。所以我們對於公務人員是採取採取一套許可制的標準，但是對於民選公職人員，我們認為用這樣的方式可以，他們誠實這個回報的義務，類似於財產申報，一旦被人撿舉，或者是洩露出來，那當然就會啟動追查。

而就准駁權的問題、以及當事人是否有申訴管道，梁文傑說，現在的十職等以下，根據目前的規定，是要單位主管或者是機關首長同意，但是「同意」這兩個字，在法律上不是很精確，所以現在把它改成是「許可」，也就是機關首長有權許可，也有權不許可，「有點類似像是大家在各個機關上班，你要請假，或者是你要怎麼樣，你當然是要向上級長官尋求許可」，至於有沒有申訴的管道，梁文傑說，中華民國人事制度很清楚，什麼樣的事由可以去、不可以去或可以請假或不可以請假，「我想人事單位會有相關的處理方式」。至於需要揭露那麼多個資嗎？梁文傑說，並沒有新增規定，就照目前制度走。