反制美對台軍售 北京宣布對20美軍工企業及高層祭出反制

美國日前對台軍售，大陸方面26日以嚴重違反一中原則、中美三公報、干涉中國內政為由，對多家美國軍工企業與高階管理者祭出反制措施。

大陸外交部今日發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。官方指出，美國近日宣佈向「中國台灣地區」大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，「嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。依據大陸《反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智慧公司等20家後附《反制清單》列明的企業，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對帕爾默．盧基（安杜里爾公司創始人）、約翰．坎蒂倫（L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官）、邁克爾．卡諾維爾（先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官）、約翰．庫默（VSE公司總裁兼首席執行官）、米奇．麥克唐納（蒂爾無人機公司總裁）、安舒曼．羅伊（菱形力量公司創始人兼首席執行官）、丹．斯穆特（萬拓公司總裁兼首席執行官）、阿迪亞．德瓦拉孔達（迪德羅恩公司首席執行官）、安．伍德（高點航空技術公司總裁）、傑伊．霍夫利奇（偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官）等10名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自2025年12月26日起施行。