影／「將條文訂得更明確」公務人員赴陸新規 陸委會這樣說

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
陸委會今天舉行例行記者會，副主委梁文傑說明公務人員赴陸的規定。記者邱德祥／攝影
陸委會今天舉行例行記者會，副主委梁文傑說明公務人員赴陸的規定。陸委會定調，對於公務員赴陸要做一些相關的管制，以前很多公務員可能覺得說去大陸就是習以為常，但是現在的狀況確實是有點不一樣，所以其實並不是增加新的規定，而是要把原來兩岸條例裡面本來就有的機制把它落實，其實是在保護公務員。

對於公務員的部分，為什麼會特別的做一些限制，梁文傑表示，因為從112年開始，也就是2023年開始算到現在，至少在手上有有案可稽的，就是我方的現任或曾任公務員或是軍警人員，他到大陸去被中共有關部門留置盤查，甚至參加旅行團，然後被從旅行團叫出來，再到別的的地方去留置一天兩天，然後去詢問你在臺灣的這個上下主管關係、你的業務、你的同仁的姓名，這樣的案子有17件，從2023年算到現在至少有17件，掌握的或者是被嚇到不敢說的，不知道有幾件不知道有幾件。

梁文傑說，根據兩岸條例的規定，台灣地區人民要進入大陸地區向來都是許可制，只是這30年來，隨著兩岸交流日益頻繁，逐漸在各個領域慢慢開放，所以現在真正需要許可的，其實是只有公務員以及特別的需要被管制的公務員，這一次的修法其實並沒有特別的增加對公務員的特別要求，現在是把這個條文訂得更明確，未來以十職等以下的公務員要赴陸，要經過該單位或者是該機關的長官許可，另外為了回應社會的期待，加入立法委員赴陸的許可制，現在其實是在做補漏洞的狀況。

梁文傑補充，現在的十職等以下，根據目前的規定，是要單位主管或是機關首長同意，但是這個同意這兩個字，在法律上面不是很精確，所以把它改成是許可，也就是機關首長，他有權許可，也有權不許可，那這個是每1個機關。首長，他有點類似像大家在各個機關上班，你要請假，或者是你要怎麼樣，你當然是要向上級長官尋求許可，那至於他有沒有申訴的管道，中華民國的各個所有的人事制度是很清楚的，就是什麼樣的事由可以去或可不可以去，可以請假或不可以請假，這個人事單位會有相關的處理方式。

那至要揭露什麼樣的訊息，梁文傑強調，因為並沒有新增很多規定，就照目前的制度在走，對十職等以下的公務員，過去大家覺得說例假日，譬如說禮拜五晚上飛廈門，禮拜天晚上回來，過去很多公務員誤以為這個不需要這個機關首長同意，但是現在是要求你就算是例假日，你一樣要機管首長同意，你才能去。

公務員 梁文傑 兩岸條例 陸委會

