雙城論壇台北團明抵上海…主論壇在「世界會客廳」 馬英九也來過

台北上海雙城論壇28日登場，由台北市副市長林奕華率領的台北市府主團，約120多人，除了先遣團，明將陸續抵達上海。雙城論壇主論壇地點在上海北外灘的世界會客廳，前總統馬英九在2023年訪問中國大陸時，曾於與中共上海市委書記陳吉寧會面，討論兩岸關係。

台北市長蔣萬安原規畫27、28日赴上海2日，因1219事件將行程減為半天，僅出席28日上午的主論壇，其他行程由副市長林奕華出席。

蔣萬安的行程，由原先2天縮減為1天，相關調整相當密集，包含會見時程、參訪點位及宴請安排皆臨時修正。蔣萬安行程減縮為半天，12月28日上午抵達，在世界會客廳會晤上海市長龔正，並交換禮物，城市論壇主論壇結束後，蔣萬安返回台北。

市府主團預明天上午抵達上海，由林奕華率團，搭「上海機捷」也就是市域機場聯絡線至市區，參訪梅賽德斯-賓士文化中心、中山醫院，晚間水岸漫步，參訪徐匯濱江西岸「夢中心」。

上海市域鐵路機場聯絡線是上海第一條市域鐵路，全長約68.6公里，共9座車站，由上海市域鐵路營運有限公司負責營運。林奕華抵達的27日晚上，也會赴徐匯濱江區、晚間水岸漫步，參訪徐匯濱江西岸「夢中心」，28日亦有與上海台商座談交流。

另外，台灣的演唱會經濟正夯，明天參訪的梅賽德斯奔馳文化中心（Mercedes Benz Arena ）是位於上海市浦東新區的文化演出場館。原為2010年上海世界博覽會文化中心，是2010年上海世博會的永久展館之一，為上海的重要文化娛樂展演地標。外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納約1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。

這次參訪的主題，包括Ai智慧醫療，林奕華率主團參訪中山醫院元醫療模擬實驗室，包括ai、遠距醫療。林奕華主團在28日也將參觀上海動物園小貓熊家園，探視即將來台北市立動物園的上海小貓熊；另外，台北市立動物園的「黑腳企鵝」也將赴上海「交流」，主團也先參觀將來的生活環境。