「雙城論壇」將登場 上海台商：蔣萬安承受多重壓力仍出席主論壇 值得肯定

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
「2025台北上海雙城論壇」將在周末於上海登場，台北市長蔣萬安因1219無差別攻擊事件，決定縮短雙城論壇行程，原訂27、28日出訪上海，改為僅出席28日的主論壇。圖為與上海外灘遙遙相望的陸家嘴金融區。記者謝守真／攝影
「2025台北上海雙城論壇」主論壇將於28日登場。針對台北市長蔣萬安此次行程調整，僅出席主論壇、當天往返，上海市台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明表示，在台北市近日發生1219的重大事件、相關輿論與市政壓力下，蔣萬安選擇出席主論壇、其餘行程由副市長及市府團隊接手，已是在多重考量下作出的平衡安排，對此給予正面評價。

蔡世民接受本報訪問時指出，若蔣萬安不出席論壇，對已行之多年的雙城論壇而言將是「可惜」，也可能開創不利先例。他認為，蔣萬安仍堅持出席主論壇，利用周末往返兩地，兼顧台北市政與兩岸城市交流，「已經做了相當程度的平衡」、「很盡力了」，應該給予正面評價，值得肯定。

蔡世民也提到，論壇安排在周末舉行，蔣萬安以非工作日參與，不影響台北市公務；相對地，上海方面亦須在周末動員人力，但雙方仍展現維繫論壇持續舉辦的態度。

針對此次行程縮短，台商座談與原本部分的參訪活動未能由蔣萬安親自出席，蔡世民坦言，相較2年前行程安排確實略顯可惜，但在外在環境不利的情況下，各方已有心理準備，能進行的交流仍盡量進行。他表示，台商仍會把握論壇相關時段，向市府團隊反映意見，提供政策參考。

談及雙城論壇多年來的交流內容，蔡世民指，論壇舉辦十餘年，雙方城市發展程度皆高，並非每年都能提出新議題，關鍵是否落實既有議題、產生具體成果，這也是值得回顧與檢視的方向。

對於當前兩岸交流陷冰河期，蔡世民認為，城市層級交流仍具正面意義。他指，部分交流受限於台灣中央層級審批機制，並非地方政府或民間所能左右，但上海方面對台北市在現實條件下的努力與調整「看得見、也能理解」。

至於外界形容蔣萬安此次為「快閃」行程，蔡世民表示，若僅短暫露面、缺乏實質參與，確實容易被視為形式性安排，但蔣萬安保留出席主論壇，就是展現對論壇的高度重視，其餘參訪本就屬於市府專業團隊學習與交流的範疇，由相關局處首長出席亦屬合理安排。

蔡世民也提到，蔣萬安形象年輕、具代表性，若能與上海市民有更多互動當然是好事，但在台灣輿論與選舉政治壓力下，市長需顧及不同聲音，縮短行程有其現實考量。蔣萬安在「全程取消」與「全程出席」2種選項之外，選擇僅出席主論壇，是相對折衷的作法，「已經相當不容易」，各方皆能體諒。

「世界會客廳」是上海虹口地區的座標之一，由三棟樓所組成的建築群，具有會議、會見、宴請、展覽和演出等功能的國際會議中心。記者謝守真／攝影
據指出，今年雙城論壇主論壇場地，位於上海北外灘的「世界會客廳」。記者謝守真／攝影
「世界會客廳」擁有北外灘觀賞上海地標「東方明珠」夜景的最佳視角，從窗口向外眺望，就能將黃浦江對岸金融城的景色盡收眼底。記者謝守真／攝影
