一波三折後雙城論壇周末上海登場 滬學者：如期舉辦不易、具特殊意義

2025台北上海雙城論壇將於周末在上海登場，多名上海涉台學者近日指，在當前兩岸關係氛圍下，論壇能如期舉辦並不容易，具特殊意義。同時，論壇持續以民生與城市治理為切入點，為兩岸交流提供相對穩定的平台。

上海市台辦新媒體中心微信公眾號「滬台通」25日深夜陸續釋出多位上海涉台學者關於雙城論壇的談話，當中包括上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元；上海市公共關係研究院執行院長、上海海峽兩岸研究會秘書長李秘，上海台灣研究所副所長肖楊等。

盛九元表示，自己多次參與雙城論壇，有一定感觸。論壇能夠辦起來，當初雙方即商定以兩市的市政建設、民生關注議題作為切入點，而論壇也始終把兩市人民關注的民生議題放在重要位置，本屆論壇聚焦在醫療科技、軌道交通、健康養老等面向。

盛九元續稱，雙城論壇已不僅限於城市交流本身的意義，也在一定程度上對兩岸關係發揮穩定作用。希望透過這個論壇，能給兩岸傳遞更多維持和平發展的訊息，並透過由「分享」走向「共享」、再到「協作」的機制，在當前兩岸互動困境中，提供持續推動兩岸關係發展的交流合作範例。從交流合作到彼此互信的建構，相關經驗為兩岸關係發展與穩定注入新活力，隨著交流累積，兩岸城市合作仍有發展空間。

上海市公共關係研究院執行院長、上海海峽兩岸研究會秘書長李秘則指，在民進黨當局限制兩岸交流的背景下，雙城論壇能夠如期舉辦並不容易，意義格外重要。他表示，本屆論壇以「科技改變生活」為主題，期望透過相關領域的交流，進一步促進上海與台北在科技層面的互動與合作，讓城市生活更為便捷與美好。

李秘說，科技如何促進兩岸交流，以及在兩岸互動中能扮演何種角色，相信在論壇會有許多思考與建議，相關討論也有機會形成未來政策思考的雛形，未來科技在兩岸交流中的角色與作用將更加突出。

另，上海台灣研究所副所長肖楊稱，雙城論壇以兩市政府為主線，邀請兩岸專業人士共同參與，透過焦點議題對話與經驗交流互相學習，探討大型都市在發展與治理上的解決方案。她指，該機制不僅為上海與台北提供長期穩定的城市交流平台，也開創以城市論壇為基礎的兩岸城市交流新典範。