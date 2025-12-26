聽新聞
一口氣撤銷8全國政協委員！中共政治局會議：堅定反腐

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議。圖為今年1月二十屆中紀委第4次全會。新華社
中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議。圖為今年1月二十屆中紀委第4次全會。新華社

中共總書記習近平昨天主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署二○二六年黨風廉政建設和反腐敗工作，會議強調，要堅定不移推進反腐敗鬥爭。另，全國政協一口氣撤銷八名政協委員資格。

中共持續打貪腐，據上觀新聞統計，今年截至目前已有六十三名中管幹部（一般副部級以上）落馬，已超越去年五十八人，改寫新高紀錄；其中包含八名正部級官員。

會議指，二○二六年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。要把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗效能。

會議還決定明年一月十二日至十四日召開二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

大陸反腐力度空前，大陸全國政協主席會議廿四日在北京召開，會議一口氣撤銷八名全國政協委員資格，其中有七人有軍工、能源背景。

反腐 北京 廉政 習近平 監委

