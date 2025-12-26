「宏泰58」勾斷海纜是意外？陸央媒批台「蓄意說」是誣衊炒作

陸資背景權宜輪「宏泰五八」今年二月勾斷台澎三號海纜，被我方指控蓄意破壞，陸籍王姓船長遭台南地院判刑三年，大陸央視新聞昨天報導稱，此為「宏泰五八」走私時受台灣海巡署驅趕「意外誤損」海纜，並非台灣當局「誣稱的蓄意破壞」，該船走私生意遍及台灣、南韓釜山與大陸東南沿海省分。

大陸公安前一日（廿四日）已先公布對該船七名船員的調查情況，並反控有兩名台灣人長期操控船隻向大陸走私冷凍品，還對外懸賞。

央視新聞「法治在線」欄目廿五日刊登影音報導「宏泰五八」事件。報導稱，今年六月底，山東威海警方在對劉某某等七名「宏泰五八」大陸籍船員調查過程中，發現以台灣簡姓、陳姓民眾為首的走私犯罪團伙，操控多哥籍「宏泰五八」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品，遂立案偵查，並於十二月廿四日發布對簡、陳兩人的懸賞通告。

報導中，一名自稱負責為走私船招募船員、改裝船隻的潘海明指控，簡、陳兩名台灣人一直在做走私凍品的生意，從台灣各個港口、南韓釜山拉出來，再駛到浙江、福建、江蘇附近的公海倒賣。

潘海明指稱，簡男在台灣人脈資源比較廣，負責幫「宏泰五八」等走私船找貨源，處理進出港報關手續、更改船隻證書，陳男則負責船隻的維修、補漆、加油，「他們兩個互相配合，一直搞走私活動。」

對於勾斷海纜時的情況，報導宣稱，當時船隻發動機艙突然漏水，船剛修好，海上的風浪又迫使他們繼續停船避風。在今年二月廿五日凌晨二點半，台灣海巡署台南海巡隊一○○七九艦抵達將軍漁港西北方向六海里處，發現「宏泰五八」下錨滯留，隨即實施廣播驅離。

「宏泰五八」劉姓船員在報導中稱，「（台灣海巡署）讓我們起錨馬上離開，（我們）跑了有半個小時，台灣海巡署呼叫我們，說我們起錨的時候，把他們海底的『光纜』給刮壞了，就不讓我們走了」。

該報導接著引述威海市公安局政委尹劍反駁，「經我們調查」，所謂海纜故障事件，是以二名台灣居民為核心的犯罪團伙，在操控「宏泰五八」從事走私活動中，受台海巡署驅趕，意外誤損台海纜所致，「並非台當局誣稱的蓄意破壞。」

央視稱「民進黨當局」罔顧事實，刻意掩蓋二人將台灣港口作為中轉凍品集散地，進行走私犯罪的事實，炒作所謂「灰色地帶侵擾行動」言論，標籤化、政治化操弄海纜故障事件。

我海巡署表示，該貨輪刻意關閉ＡＩＳ規避檢查，破壞台灣海底電纜，經司法機關釐清犯罪事實後判決有罪確定，如今大陸卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非，製造及升高兩岸對立，海巡署對此強烈譴責。