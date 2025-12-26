聽新聞
美國防授權法「含涉華消極內容」 陸不滿警告反擊

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸全國人大外事委員會發言人25日批評美國2026財年國防授權法案。圖為大陸全國人大常委會會址。圖／聯合報系資料照片
大陸全國人大外事委員會發言人25日批評美國2026財年國防授權法案。圖為大陸全國人大常委會會址。圖／聯合報系資料照片

美國二○二六年國防授權法案已經兩院通過並由美國總統川普正式簽署，內容包括抵制中國威脅，強化台灣防衛等，大陸全國人大外事委員會昨表示，如美方一意孤行，大陸將依法採取措施。

據新華社昨晚消息，大陸全國人大外事委員會發言人許東就美方簽署「二○二六財年國防授權法案」發表談話時，做出上述警告。許東指出，該法案包含「涉華消極內容」，且該法案延續一貫「遏華基調」，渲染「中國威脅」，粗暴干涉內政，損害大陸核心利益，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。他強調，「希望美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行」，共同落實好釜山川習會達成的重要共識。他「強烈敦促」美方「不得實施上述法案中的涉華消極條款」，「如美方一意孤行，中方將依法採取有力措施」。

大陸國防部發言人張曉剛昨日也在記者會上，就上述法案當中的加強對台軍售內容，批評美國「涉台消極法案」粗暴干涉其內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。他敦促美方「以實際行動維護兩國兩軍關係大局」。

另對於美國貿易代表辦公室宣布對部分大陸半導體產品加徵三○一關稅，一年半後提高關稅，大陸商務部發言人何詠前昨表示堅決反對，並指大陸已通過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉。大陸敦促美方盡快糾正錯誤做法，取消相關措施。倘若美方執意損害大陸權益，大陸將堅決採取必要措施，堅定維護自身權益。

